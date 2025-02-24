Евросоюз утвердил 16-й пакет санкций против РФ

Совет ЕС утвердил новый пакет санкций против России. Он стал 16-м после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину три года назад.

"Нет никаких сомнений в том, кто является агрессором, кто должен заплатить и понести ответственность за эту войну. Каждый пакет санкций лишает Кремль средств на ведение войны. В условиях переговоров о прекращении российской агрессии мы должны поставить Украину в максимально сильную позицию. Санкции обеспечивают рычаги воздействия", — заявила глава европейской дипломатии Кая Каллас.

В частности, в новый пакет санкций вошли меры против "теневого флота", который помогает России обходить ограничения на экспорт нефти. В европейский черный список добавили 74 таких судна, им запрещено заходить в порты и пользоваться услугами европейских компаний.

Помимо этого, Евросоюз ввел ограничения на импорт первичного алюминия из РФ и экспорт программного обеспечения, используемого для разведки нефтяных и газовых месторождений. Также под запрет попала продажа программного обеспечения для устройств с числовым программным управлением (ЧПУ), соединений хрома и контроллеров, используемые для управления беспилотниками.

В соответствии с 16-м пакетом санкций европейским компаниям отныне запрещено оказывать строительные услуги на российском рынке, в том числе по гражданскому проектированию.

Также ЕС запрещает вещание восьми российских СМИ, которые прямо или косвенно контролируются властями РФ и распространяют пропагандистские нарративы. В их числе — телеканал "Звезда", издания Lenta.ru, EADaily и RuBaltic.

Индивидуальные санкции будут введены против 48 физических лиц и 35 организаций, "ответственных за действия, подрывающие или угрожающие территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины".

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