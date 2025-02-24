"Важные истории" и "Медиазона" опубликовали поименные списки россиян, погибших на войне с Украиной

К годовщине вторжения в Украину независимые издания опубликовали списки российских военных, погибших за три года полномасштабной войны. Эту информацию они собрали по открытым источникам.

База, доступ к которой открыли "Важные истории", называется "Харон". Данные в ней будут "регулярно обновляться" благодаря работе нейросети, которая ищет в открытых источниках сообщения о гибели российских военных, погибших или пропавших без вести.

Всего в базе "Важных историй" 103 864 имен, в том числе воевавших на стороне РФ иностранцев. Журналисты также опубликовали карту с распределением погибших и пропавших без вести военных по российским регионам.

В свою очередь "Медиазона" опубликовала список погибших российских военных, который издание уже три года собирает вместе с "Русской службой Би-би-си" и командой волонтеров. В этом списке 95323 имени.

Также сегодня "Медуза" и "Медиазона" опубликовали совместное исследование о российских потерях, основанное на анализе списков погибших и данных Реестра наследственных дел РФ. Авторы оценили число российских военных, погибших в ходе войны с Украиной, в 160-165 тысяч человек.

Читайте нас там, где удобно: Facebook Telegram Instagram !