Пентагон, Госдеп и ФБР запретили сотрудникам отчитываться перед Маском о своей работе. Тот грозит увольнениями

Ключевые федеральные структуры США, среди которых ФБР, Государственный департамент и Пентагон, распорядились, чтобы их сотрудники не отвечали на электронное письмо миллиардера Илона Маска, в котором тот потребовал от госслужащих дать оценку их собственной эффективности.

В администрации президента США Дональда Трампа предприниматель возглавил Департамент эффективности правительства (DOGE), задача которого, по словам самого Маска, — сокращение бюджетных расходов и раздутых аппаратов, а также борьба с коррупцией.

В минувшую субботу подконтрольный Маску офис, занимающийся кадровыми вопросами (Office of Personnel Management, OPM), разослал электронные письма миллионам сотрудников государственных департаментов и структур. Им предлагалось до полуночи понедельника прислать главе DOGE краткий отчет о проделанной работе за прошедшую неделю. Отказ сделать это или несоблюдение назначенного срока Маск пообещал рассматривать как добровольный уход в отставку.

"Эта угроза незаконна и безрассудна и является еще одним примером произвола и хаоса, которым Маск подвергает правительственные структуры, призванные служить народу, и преданных своему делу государственных служащих", — отреагировал на выдвинутые бизнесменом условия конгрессмен-демократ от Вирджинии Джерри Коннолли.

Кто дал отпор Маску?

Некоторые ведомства сразу посоветовали своим сотрудникам подчиниться, и в воскресенье в посте на своей платформе Х (бывший твиттер) Маск написал, что уже получил множество отчетов и многие федеральные служащие, по его мнению, заслуживают повышения за проявленную эффективность.

Однако ряд ключевых ведомств США отказался отвечать на призыв Маска.

Так, недавно утвержденный новый директор ФБР Кэш Патель в субботу вечером отправил своим сотрудникам письмо, в котором попросил их не реагировать на запрос OPM. Он напомнил, что, согласно принятой в ведомстве процедуре, любые проверки работы бюро должны проводиться через канцелярию дирекции и никак иначе.

Похожий ответ дало и руководство Государственного департамента, заявив, что только оно уполномочено давать оценки работе ведомства. "Ни один сотрудник не обязан отчитываться о своей деятельности за рамками субординации внутри департамента", — говорится в электронном письме высокопоставленного сотрудника Госдепа Тибора Надя.

Пентагон, Министерство внутренней безопасности США и Федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям также проинструктировали своих сотрудников не отвечать Маску. "Когда и если потребуется, Министерство обороны будет координировать ответы на электронное письмо, которое вы получили от OPM", — говорится в обращении руководства Пентагона к своему персоналу.

При этом один из высокопоставленных представителей ведомства на условиях анонимности заявил, что запрос Маска — "самая дурацкая затея за последние 40 лет". В ответ на этот комментарий миллиардер написал в Х, что каждый, кто "разделяет настрой сотрудника Пентагона, должен подыскивать себе другую работу".

Подчинившиеся и воздержавшиеся

Министерство юстиции посоветовало своим сотрудникам "быть готовыми следовать инструкциям в соответствии с просьбой", содержащейся в письме OPM, но не включать в свои отчеты какую-либо секретную информацию. "Если у вас возникнут вопросы по поводу содержания вашего ответа, обратитесь к своему руководителю", — говорится в электронном письме руководства Минюста, отправленном сотрудникам в субботу вечером.

Среди ведомств, решивших подчиниться распоряжению Маска, также федеральный Центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC), Агентство по контролю качества пищевых продуктов и лекарств (FDA), Министерство транспорта, Секретная служба и Агентство кибербезопасности и инфраструктуры.

Такие ведомства, как Агентство национальной безопасности, Налоговое управление США и Национальное управление океанических и атмосферных исследований, пока воздерживаются от каких-либо действий, попросив своих сотрудников ждать дальнейших указаний.

Американская федерация государственных служащих, крупнейший профсоюз США, раскритиковала действия Маска, назвав его давление на госслужащих "жестоким и неуважительным", и пригрозила подать в суд. Отдельно подчеркивается, что письмо OPM, а фактически Маска, было разослано в субботу, когда, по некоторым подсчетам, примерно у трех миллионов госслужащих не было доступа к рабочим почтовым ящикам, поэтому соблюсти установленные сроки они не могли, даже если бы хотели.

"Больше сострадания, Илон"

Шаг Маска в отношении федеральных агентств был предпринят после того, как на прошлой неделе Трамп похвалил его работу в области экономии бюджетных средств и пожелал действовать еще агрессивнее.

С начала работы новой американской администрации уведомления о полном закрытии, масштабных сокращениях или бессрочных отпусках были разосланы в Министерство образования, Управление малого бизнеса (SBA), Бюро финансовой защиты потребителей (CFPB), Управление общих служб (GSA), Почтовую службу (USPS) и другие ведомства.

Самым знаковым шагом Белого дома на поприще "бюджетной экономии" стало требование свернуть деятельность агентства USAID, отвечающего за финансирование и управление американскими программами внешней помощи и развития.

И хотя USAID — независимое агентство с собственным бюджетом, Трамп потребовал закрыть его "за коррупцию", не предоставив никаких доказательств коррумпированности ведомства. Согласно планам администрации президента, из 10 тысяч сотрудников USAID работать останутся чуть больше 600.

В общей сложности под сокращения в рамках деятельности, развернутой Маском и его департаментом DOGE, уже попали десятки тысяч человек. "Я только одно хочу сказать Илону Маску: пожалуйста, добавь к своим действиям каплю сострадания. Это живые люди и их реальные жизни. И такие же реальные ипотечные кредиты", — сказал сенатор-республиканец от штата Юта Джон Кертис в интервью каналу CBS.

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