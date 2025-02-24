Великобритания объявила о крупнейшем за последние три года пакете санкций против России

В третью годовщину полномасштабного вторжения РФ в Украину правительство Великобритании представило крупнейший с 2022 года пакет санкций в отношении России. Новые штрафные меры нацелены на "российскую военную машину, поддерживающие ее организации из третьих стран, а также нестабильные сети поставок, на которые она опирается", заявил МИД в Лондоне в понедельник, 24 февраля.

Принятие крупнейшего за последние почти три года пакета санкций "подчеркивает приверженность Великобритании Украине", заявил министр иностранных дел Дэвид Лэмми. "Каждая прерванная цепочка военных поставок, каждый заблокированный рубль и каждый раскрытый пособник путинской агрессии - это шаг к справедливому и прочному миру", - добавил он.

Производители и поставщики из третьих стран, а также "новые" клептократы

В пакет включены производители и поставщики оборудования для российского военного сектора из третьих стран, включая центральноазиатские государства, Турцию, Таиланд, Индию и Китай, а также российские компании и бизнесмены. Новые меры также направлены против получения доходов в поддержку начатой Путиным незаконной войны и на 14 "новых клептократов", приносящих прибыль Кремлю.

Среди прочего санкции коснулись производителей и поставщиков станков, электроники и товаров двойного назначения для российских военных, включая микрочипы, используемые в системах вооружения.

S7, "теневой флот" и генералы КНДР

В новом списке числятся авиакомпания S7 и ее владелец Владислав Филев, основатель корпорации Aeon и владелец контролирующего 22 российских аэропорта "Новапорт Холдинга" Роман Троценко, гендиректор "Царьград Медиа" Наталья Тюрина, основатель инвестора в российскую портовую инфраструктуру "ОТЭКО" Мишель Литвак, собственник "Иркутской нефтяной компании" Николай Буйнов, один из крупнейших производителей угля АО "Стройсервис" и экс-глава "Роснефти", владелец "Независимой нефтегазовой компании" Эдуард Худайнатов.

В санкционные списки также внесены еще 40 нефтяных танкеров "теневого флота" России, тем самым общее число таких судов увеличилось до 133. Под персональные санкции подпали министр обороны КНДР Но Гван Чхоль, другие северокорейские генералы и высокопоставленные должностные лица, несущие ответственность за привлечение к участию в войне против Украины более 11 тысяч северокорейских солдат.

В тот же день Евросоюз объявил о 16-м пакете санкций против России. Новые штрафные меры в отношении Москвы ввели также Австралия и Новая Зеландия. По состоянию на январь 2025 года, в санкционных списках Великобритании, которые были приняты с начала войны, числятся 1900 физических и юридических лиц, связанных с властями РФ.

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