Генассамблея ООН приняла обе резолюции по Украине: с осуждением российской агрессии и без него

Генеральная ассамблея ООН на пленарном заседании в понедельник, 24 февраля, равным числом голосов приняла как американскую резолюцию к третьей годовщине российского вторжения в Украину, так и резолюцию, подготовленную Киевом и Брюсселем.

Обе резолюции были поддержаны 93 голосами. Против американской проголосовали 8, против варианта Киева — 18, остальные воздержались. Всего в голосовании могли принять участие 193 страны.

В проекте резолюции Украины и ЕС осуждается российская агрессия и подтверждается приверженность суверенитету и территориальной целостности Украины. Также она содержит требование к России немедленно прекратить боевые действия и вывести войска с оккупированных территорий Украины.

Вашингтон отказался стать соавтором проекта резолюции Украины и Евросоюза к третьей годовщине российского вторжения. Вместо этого США подготовили собственный вариант резолюции, в котором не осуждается российская агрессия (она названа "конфликтом") и не упоминаются оккупированные территории Украины и нарушения Россией международного права.

Россия внесла свою поправку к американскому варианту, где предлагала закончить конфликт "с устранением его коренных причин", однако она не была принята.

Газета Washington Post ранее писала, что США просили Киев отозвать проект резолюции ООН c осуждением российской агрессии. По словам источника издания в Киеве, Вашингтон сначала предложил Украине изменить проект резолюции и "смягчить" формулировки, а затем внес собственный проект резолюции, потребовав от Киева отозвать свой вариант.

Накануне голосования Вашингтон также попросил страны-члены ООН отклонить любые поправки и проголосовать против альтернативного проекта резолюции, подготовленного Украиной и ЕС.

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