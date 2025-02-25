Путин предложил США добывать редкоземельные металлы в России

Президент России Владимир Путин заявил, что его страна готова предложить США совместно работать в области добычи редкоземельных металлов на территории РФ. Также, по его словам, страны могли бы вместе производить алюминий: "Мы могли бы вместе с американскими компаниями подумать о совместной работе по этому направлению. Например, в Красноярском крае еще в советское время были планы строительства новой гидроэлектростанции и создания дополнительных производств по выпуску алюминия", - сказал он в понедельник, 24 февраля, в интервью корреспонденту российского государственного телеканала ВГТРК Павлу Зарубину.

Президент РФ заявил, что этот проект может стать "инвестиционно емким". "По предварительным оценкам, он стоил или будет стоить в сегодняшних ценах где-то $15 млрд. Но мы можем подумать над этим", - пояснил он.

Говоря о редкоземельных металлах на территории РФ, Путин признал, что сегодня страна делает недостаточно для их разработки. "Редкие, редкоземельные металлы - очень важное составляющее, очень важные ресурсы для современных отраслей экономики. И мы мало пока в этом направлении делаем. Должны делать больше", - сказал он.

Трамп подпишет соглашение по природным ресурсам с Зеленским

Ранее в тот же день президент США Дональд Трамп заявил, что в ближайшие две недели собирается встретиться с Владимиром Зеленским, чтобы подписать соглашение по природным ресурсам между их странами.

"Он может приехать на этой или следующей неделе, чтобы подписать соглашение, и это было бы здорово. Я бы с удовольствием встретился с ним <...> в Овальном кабинете", - сказал он в ходе общения с журналистами 24 февраля.

Министр финансов США: Сделка о полезных ископаемых гарантирует Украине "экономическую безопасность"

Накануне министр финансов США Скотт Бессент заявил в интервью телеканалу Fox News, что сделка между Украиной и Соединенными Штатами, включающая "стратегические полезные ископаемые, энергетику и государственные предприятия", предоставит Киеву "экономические гарантии безопасности".

"Эта сделка является частью стратегии президента Трампа, направленной на достижение мира между Украиной и Россией, и <...> позволяет украинцам вернуться <...> к мирному существованию", - приводят слова Бессента СМИ.

Вместе с тем, подчеркнул Бессент, сделка не включает прямые военные гарантии для Украины со стороны США, однако содержит "негласную гарантию того", что США "будут вкладывать значительные средства в экономическое будущее" страны, чем обеспечат ей "гарантию экономической безопасности". "Чем больше активов у американских компаний на местах, чем больше заинтересованность США в том, чтобы украинская экономика хорошо развивалась, тем больше безопасности это создает для украинского народа, и тем выше доходность для американских налогоплательщиков", - пояснил министр.

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