Подозреваемые в бросании зажигательных устройств в консульство РФ в Марселе задержаны на акции в поддержку Украины

В Марселе во время демонстрации в поддержку Украины вечером в понедельник были задержаны двое мужчин — их подозревают в том, что утром 24 февраля они бросили зажигательные устройства в российское консульство, сообщает французский телеканал BFM со ссылкой на источник в полиции. Об этом также пишет издание La Provence.

По данным BFM, подозреваемых опознали по кадрам с камер видеонаблюдения.

Накануне полиция сообщала, что устройства были брошены в сады консульства России в Марселе. Следователи начали изучать содержимое трех бутылок из-под газировки, которые использовались в качестве снарядов, говорилось в официальном заявлении.

Представитель МИД РФ Мария Захарова после сообщений о нападении на консульство заявила, что взрывы "имеют все признаки теракта", и потребовала от властей Франции "исчерпывающих и скорейших мер по расследованию".

В результате инцидента никто не пострадал, сообщали российские дипломаты.

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