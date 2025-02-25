Глава МИД Литвы: в данный момент нет вариантов замены сил США в Европе

Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис заявил, что в настоящее время нет вариантов, которые могли бы заменить оборонные мощности США в Европе.

"В настоящее время нет ничего, что могло бы заменить американские силы в Европе, которых у нам попросту не хватает", — заявил Будрис в интервью Deutsche Welle, опубликованном в понедельник.

"Даже если бы мы все начали выделять 5% на нужды обороны сейчас, в этом году, мы не смогли бы создать эти мощности даже за пять или десять лет. Мы зависим от трансатлантических отношений. Вот почему нам нужно искать возможности для укрепления наших связей", — сказал он.

Как сообщает BNS, некоторые европейские лидеры обеспокоены ходом мирных переговоров и изменившейся политикой США в отношении России, проводимой Дональдом Трампом. Они опасаются, что Вашингтон пойдет на серьезные уступки Москве.

В Европе также высказываются опасения, что США могут вывести часть своих войск с континента, сосредоточившись на Индо-Тихоокеанском регионе.

Ранее Науседа заявлял, что не видит никаких признаков того, что США готовятся вывести американские войска из стран Балтии, а премьер-министр Литвы Гинтаутас Палуцкас тогда заявил, что Литва приложит все усилия, чтобы этого не произошло.

Будрис подчеркнул, что присутствие США в регионе крайне необходимо, и Литва — не единственная страна, которой угрожает Россия.

"Наше понимание национальной безопасности основано на двух основных вещах — членстве в НАТО и наших стратегических отношениях с Соединенными Штатами. Да, мы делаем это, потому что наши отношения с США являются экзистенциальными, но я сомневаюсь, что мы единственные в Европе, кому также угрожает Россия", — заявил министр.

"Если все структуры рухнут, если НАТО рухнет, если вся наша архитектура безопасности рухнет, каждый окажется под угрозой, и каждый столкнется с экзистенциальными угрозами", — заявил он.

На вопрос, считает ли он, что США будут соблюдать свои обязательства в рамках 5-ой статьи в нынешней ситуации, Будрис ответил, что у него нет оснований полагать иначе.

"Я не ставлю под сомнение Пятую статью. (...) У меня нет никаких признаков или указаний на то, что нам не следует доверять нашим союзникам", — сказал он.

"И если мы поставим это под сомнение, нам придется кардинально пересмотреть все, что мы делаем в рамках Пятой статьи, исходя из того, что мы все готовы защищать себя с самого первого момента, если это необходимо", — добавил министр.

Пятая статья Устава НАТО гласит, что вооруженное нападение на одного или нескольких членов блока будет считаться нападением на них всех.

Пятая статья 5 была активирована только один раз — после террористических атак 11 сентября 2001 года в США.

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