FT: Макрон не смог добиться от Трампа гарантий помощи США в возможном размещении миротворцев в Украине

Британская газета Financial Times сообщает со ссылкой на анонимные дипломатические источники, что президент Франции Эммануэль Макрон не смог добиться от Дональда Трампа гарантий поддержки возможного размещения в Украине европейских миротворческих сил.

Как сказано в публикации, Франция и Великобритания готовы отправить на линию фронта свои войска для обеспечения безопасности в случае перемирия, но просят США предоставить им логистическую, разведывательную и военную поддержку.

После визита в Вашингтон Макрон заявил о "поворотном моменте" в своих попытках поменять точку зрения Трампа об Украине, но не смог получить от него какие-либо конкретные обещания, пишут авторы FT.

В четверг с Трампом будет встречаться премьер-министр Великобритании Кир Стармер, который также попытается убедить американского президента в необходимости поддержать европейский план.

По словам неназванного чиновника, который поговорил с журналистами FT, хотя Трамп и не дал никаких обещаний, он "не возражает против того, чтобы американцы дали гарантии безопасности".

Трамп уверяет, что Россия не будет против размещения на линии фронта европейских миротворцев, однако на прошлой неделе глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что "появление войск, вооруженных сил из тех же стран НАТО, но под чужим флагом, под флагом Евросоюза или национальными флагами" является для Москвы неприемлемым.

После своего прихода к власти Трамп резко поменял политику США в отношении Украины: он потребовал от Киева компенсации за предоставленную помощь, а чиновники его администрации последовательно отказываются называть Россию агрессором. При этом президент США называет украинского лидера Владимира Зеленского "диктатором" и положительно отзывается о Владимире Путине.

В феврале президент США провел телефонный разговор с Путиным, а главы Госдепа США и Лавров провели очные переговоры в Саудовской Аравии.

Трамп заявляет о намерении как можно быстрее прекратить войну в Украине, однако по-прежнему не объясняет, как именно он намерен это сделать.

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