Financial Times: Украина согласовала c США "сделку по минералам" на выгодных для себя условиях

Киев согласовал условия с Вашингтоном по соглашению о полезных ископаемых, сообщает Financial Times. Украинские чиновники говорят, что Киев готов подписать соглашение о совместной разработке своих полезных ископаемых, включая нефть и газ, после того, как США отказались от требований о праве на $500 млрд потенциального дохода от эксплуатации ресурсов, сообщает издание.

Украинские чиновники утверждают, что договорились о гораздо более выгодных условиях и представляют сделку как способ расширения отношений с США для укрепления перспектив Украины после трех лет войны.

"Соглашение о полезных ископаемых — это только часть картины. Мы неоднократно слышали от администрации США, что это часть более масштабной картины", — заявила Financial Times во вторник Ольга Стефанишина, вице-премьер-министр Украины и министр юстиции, которая руководила переговорами.

Ранее, откровенно кабальные условия первоначального проекта — который президент Дональд Трамп представил как способ возмещения Украиной США за военную и финансовую помощь после полномасштабного вторжения России в 2022 году — вызвали возмущение в Киеве и других европейских столицах. После того, как президент Владимир Зеленский на прошлой неделе отклонил этот первоначальный текст, Трамп назвал его "диктатором" и обвинил Украину в развязывании войны.

Окончательная версия соглашения, датированная 24 февраля, с которой ознакомилась FT, предусматривает создание фонда, в который Украина будет вносить 50 процентов доходов от "будущей монетизации" государственных полезных ископаемых, включая нефть и газ, а также от связанной с ними логистики. Однако, согласно условиям документа, фонд будет инвестировать в проекты в Украине, а не компенсировать США расходы на ранее предоставленную военную помощь.

От взносов в фонд также освобождаются уже эксплуатируемые минеральные ресурсы, налоги от использования которых идут в украинскую госказну, то есть он не будет охватывать текущую деятельность "Нафтогаза" или "Укрнафты", крупнейших производителей газа и нефти в Украине.

В тоже время, соглашение не содержит никаких гарантий безопасности со стороны США, на которых изначально настаивал Киев в обмен на согласие на сделку. В соглашении также не указан размер доли США и условия сделок о "совместном владении". Они должны быть урегулированы отдельными документами.

Как сообщает газета, сделка была одобрена министрами юстиции, экономики и иностранных дел Украины. Они также высказали предположение, что Зеленский в ближайшие недели приедет в США на церемонию подписания соглашения с Трампом.

"Это будет шанс для президента обсудить общую картину. И затем, после этого, мы сможем подумать о следующих шагах", — сказал FT один из официальных лиц.

Напомним, первоначальное масштабное предложение администрации Трампа предусматривало создание инвестиционного фонда реконструкции, в котором США "сохраняют 100-процентный финансовый интерес". Украина должна была вносить в фонд 50 процентов доходов от добычи полезных ископаемых, включая нефтегазовые доходы до тех пор, пока объем фонда не достигнет максимальной суммы в 500 млрд долларов. Эти условия Владимир Зеленский отверг. Тепрь они удалены из окончательного проекта соглашения.

Инвестирование средств в Украину — это еще одно изменение, которого добивался Киев. В документе говорится, что США поддержат экономическое развитие Украины в будущем. Украинские чиновники так же назвали сделку всего лишь "рамочным соглашением" и заявили, что "никакие доходы не перейдут из рук в руки, пока фонд не будет создан, что даст им время уладить любые потенциальные разногласия". Среди нерешенных вопросов — согласование подсудности споров, возникающих в связи с соглашения.

Соглашение также должно быть одобрено Верховной Радой (парламентом) Украины.

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