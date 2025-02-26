В Судане военный самолет упал рядом с жилыми домами. Погибли 46 человек

Жертвами крушения военного самолета в суданском городе Омдурман стали по крайней мере 46 человек, сообщает Associated Press со ссылкой на заявление местных властей.

Самолет "Антонов" (точная модель не уточняется) разбился вскоре после взлета с авиабазы к северу от Омдурмана. Воздушное судно упало рядом с жилыми домами, некоторые из них повреждены.

Известно, что среди жертв есть как военные, так и гражданские. Власти страны пока что не приводят подробности.

Reuters со ссылкой на собственные источники пишет, что на борту самолета находились несколько высокопоставленных суданских военных, в том числе экс-командующий армией страны Бахр Ахмед. По данным агентства, причиной авиакатастрофы стала техническая неисправность.

В Судане с 2023 года идет гражданская война. По данным ООН, миллионы мирных жителей были вынуждены покинуть свои дома и оказались на грани голода, по меньшей мере 9 тысяч суданцев погибли.

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