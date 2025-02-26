Трамп заявил, что 28 февраля Зеленский приедет в Вашингтон и подпишет соглашение по природным ресурсам

Президент США заявил, что президент Украины Владимир Зеленский приедет в Вашингтон 28 февраля. Об этом он сказал, открывая первое заседание кабинета министров 26 февраля. Кроме того, Дональд Трамп сказал, что Соединенные Штаты не будут предлагать Украине дополнительные гарантии безопасности, сообщает Meduza.

"У нас очень хорошо идут дела с Россией и Украиной. Президент Зеленский приедет в пятницу. И мы подпишем соглашение, которое будет очень большим. И я хочу поблагодарить Говарда [Лютника, министра торговли] и Скотта [Бессента, министра финансов] за ту работу, которую вы проделали, собрав все вместе. Вы действительно проделали потрясающую работу. Это будет касаться редкоземельных и других материалов", — сообщил Трамп.

Президент США считает, что сделка может помочь компенсировать всю военную помощь, которую администрация Байдена направляла Украине, и при этом потенциально принести гораздо больше прибыли. Трамп сказал, что США "удалось заключить сделку", в результате которой Вашингтон получит "много денег в будущем" за помощь, оказанную Киеву. "Все улажено. Мы довольны", — сказал Трамп.

Кроме того, Трамп сказал, что США не будут предлагать Украине дополнительные гарантии безопасности: "Я не собираюсь давать гарантии безопасности сверх того, что есть. Мы поручим это Европе, потому что, как вы знаете, речь идет о Европе — это их сосед. Но мы, конечно, позаботимся о том, чтобы все прошло хорошо".

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