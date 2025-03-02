Eurostat: медианный возраст жителя ЕС вырос почти до 45 лет

В 2024 году медианный возраст жителя Евросоюза составлял 44,7 года, что на 2,2 года больше, чем в 2014-м. Об это сообщает Европейское бюро статистики (Eurostat).

Это значит, что половина жителей ЕС моложе 44,7 года, а половина — старше.

Самый высокий медианный возраст был зафиксирован в Италии (48,7), Болгарии и Португалии (47,1), а самый низкий — в Ирландии (39,4), Люксембурге (39,7) и на Мальте (39,8). В Латвии этот показатель составляет 44,1 года, в Литве — 44,2 года, в Эстонии — 42,5 года.

С 2014 года медианный возраст жителя ЕС увеличился на 2,2 года. Рост был зафиксирован во всех странах, кроме Германии (-0,1 года) и Мальты (-0,7).

Сильнее всего постарело население Греции, Италии, Португалии и Словакии — там медианный возраст за десятилетие вырос на 4 года. Слабее всего этот показатель увеличился в Швеции (0,1), Нидерландах и Люксембурге (0,5). Медианный возраст жителей Латвии и Литвы с 2014 года вырос на 1,7 года, Эстонии — на 1,2 года.

По состоянию на начало 2024 года в Евросоюзе проживали 449,2 млн человек.

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