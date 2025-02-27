В годовщину убийства Бориса Немцова 14 стран заявили, что власти РФ должны освободить всех политзаключенных

Российские власти должны выполнять свои международные обязательства и немедленно и безоговорочно освободить всех политзаключенных, подчеркнули в совместном заявлении Чехия, Дания, Эстония, Франция, Канада, Латвия, Литва, Нидерланды, Норвегия, Польша, Румыния, Финляндия, Германия и Швеция.

Как сообщили агентству LETA в Министерстве иностранных дел, в четверг страны вспоминали российского политика, антикоррупционного активиста и лидера оппозиции Бориса Немцова, который 27 февраля 2015 года недалеко от Кремля был жестоко убит спустя несколько часов после того, как призвал своих соотечественников поддержать шествие против вторжения России в Крым в 2014 году.

"Мы помним мечту Немцова о будущей демократической России и чтим его мужественное противостояние режиму Владимира Путина - это смелость, которая вдохновила многих", - акцентируется в заявлении.

В нем также упоминается, что в последнюю неделю своей жизни Немцов организовал митинг против вторжения России в Украину в 2014 году и готовил доклад, доказывающий, что на востоке Украины находятся российские войска. До этого он делал публикации о коррупции в Кремле, напрямую связывая ее с Путиным.

"Продемократическая деятельность Немцова наряду с деятельностью других видных представителей оппозиции воспринималась как угроза Кремлю. Его убийство, как и смерть других оппозиционных активистов до и после него, должно быть полностью и наглядно расследовано для привлечения всех ответственных и причастных к полной ответственности", - сказано в заявлении.

Спецдокладчик ООН отмечает, что жизнь сотен политзаключенных в России остается под серьезной угрозой, если они не будут немедленно освобождены.

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