ФСБ утверждает, что сорвала покушение на митрополита Тихона. Его называют духовником Путина
Fоtо: Reuters/Scanpix/LETA

Федеральная служба безопасности РФ заявила, что сорвала покушение на митрополита Симферопольского и Крымского Тихона (Георгия Шевкунова), который считается "духовником" Путина. Утверждается, что покушение готовили украинские спецслужбы.

Согласно заявлению ведомства, которое цитируют российские агентства, в Москве арестованы два человека, граждане России и Украины, которые готовились взорвать митрополита Тихона. Это помощник митрополита Денис Попович и священник Никита Иванкович.

У них, как утверждает ФСБ, найдены самодельная бомба и подложные паспорта граждан Украины, по которым они собирались после убийства митрополита выехать из России.

ФСБ утверждает, что Попович и Иванкович были завербованы в прошлом году сотрудником украинской разведки.

Би-би-си не может проверить утверждения ФСБ; эта спецслужба и российские правоохранительные органы в целом имеют длинный послужной список из сфальсифицированных дел политического характера.

Украинские спецслужбы это заявление ФСБ еще не прокомментировали.

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