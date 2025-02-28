Реакция на неудачную встречу Зеленского и Трампа: от поддержки Украины до восторга президентом США

Начала поступать международная реакция на встречу Дональда Трампа и Владимира Зеленского, прошедшую на повышенных тонах.

"Вы не одни", — сказал Украине премьер-министр Польши Дональд Туск.

Находящийся в Португалии президент Франции Эммануэль Макрон подчеркнул, что в сложившейся ситуации Россия — агрессор, а украинцы — люди, подвергшиеся агрессии.

"Мы должны уважать тех, кто сражался с самого начала", — сказал он.

"Украина, Испания с тобой", — написал на платформе Х глава правительства Испании Педро Санчес на нескольких языках, включая украинский.

"Правда проста. Россия вторглась в Украину. Россия агрессор.Украина защищает свою свободу — и нашу. Мы поддерживаем Украину", — написала в Х президент Молдовы Майя Санду.

Президент Латвии Эдгар Ринкевич написал в соцсети X: "Украина - жертва российской агрессии. Она ведет войну с помощью многих друзей и партнеров. Нам нужно не жалеть усилий для справедливого и прочного мира. Дипломатия иногда является искусством невозможного в сложных обстоятельствах".

В защиту Киева выступил и президент Литвы Гитанас Науседа, написавший: "Украина, ты не будешь одна!"

Спикер Верховной рады Руслан Стефанчук после встречи Зеленского в Белом доме написал по-английски в X: "Полная поддержка президенту […] НИКТО не имеет право забывать, что в этой войне Россия — агрессор, а Украина — жертва агрессии!!!"

Премьер-министр страны Дмитрий Шмыгаль также написал в X: "Президент прав. Мир без гарантий невозможен".

Глава Офиса президента Андрей Ермак написал в телеграм: "Поддерживаю президента, который отстаивает интересы нашего героического народа. В каждой ситуации. Точка".

Джон Болтон, недолго занимавший пост советника по национальной безопасности во время первого срока Трампа, но затем рассорившийся с ним, отреагировал на сцену в Овальном кабинете так: "Трамп и Вэнс продекларировали, что в российско-украинской войне они на стороне России. Это катастрофическая ошибка для национальной безопасности США".

"И давайте скажем четко: ответственность за эту политику теперь лежит лично на Трампе и Вэнсе. Это взгляд не разделяет большинство американцев и ни одна из политических партий", — написал Болтон в Х.

В Москве многие представители режима аплодируют Дональду Трампу и Джей Ди Вэнсу за прием, оказанный ими президенту Украины.

Для примера можно привести пост в телеграме официального представителя МИД РФ Марии Захаровой: "Думаю, самая большая ложь Зеленского за всю его ложь — заявление в Белом доме о том, что киевский режим в 2022 году остался в одиночестве, без поддержки. Как Трамп и Вэнс сдержались и не вмазали этому подонку, — чудеса выдержки".

Читайте нас там, где удобно: Facebook Telegram Instagram !