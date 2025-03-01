Белый дом: США не будут выписывать чеки на "далекую войну"

"США больше не будут просто так выписывать чеки на далекую войну без настоящего, прочного мира", - заявила пресс-секретарь Белого дома после словесной перепалки между Зеленским и Трампом.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт в пятницу, 28 февраля, заявила о возможном прекращении американской помощи Украине в ее оборонительной войне против России.

"Джо Байден уже не в Овальном кабинете. США больше не будут просто так выписывать чеки на далекую войну без настоящего, прочного мира. Это то, чего президент (Дональд Трамп - Ред.) хочет", - сказала Ливитт в эфире телеканала Fox News.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп в прямом эфире устроили словесную перепалку во время встречи в Белом доме. Ливитт подчеркнула, что Зеленскому нужно изменить свое "отношение", иначе он "вообще может не заключить сделку".

СМИ: США могут остановить военную помощь Украине

Между тем газета The Washington Post (WP) со ссылкой на высокопоставленного представителя администрации Трампа сообщила, что США рассматривают возможность остановки всех текущих поставок Киеву военной помощи в ответ на заявления Зеленского в ходе спора с Трампом и вице-президентом США Джей Ди Вэнсом.

Если такое решение будет принято, отмечает собеседник WP, оно затронет вооружение на миллиарды долларов, включая боеприпасы, ракеты и транспортные средства, которые ожидают отправки в Украину. О возможном прекращении помощи Украине сообщило также издание The New York Times.

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