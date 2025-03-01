После скандала: Зеленский поблагодарил более 30 союзников

Украинский лидер после словесной перепалки с президентом США 38 раз поблагодарил западных союзников Украины, отдельно ответив на каждое заверение в поддержке в соцсети X.

Президент Украины Владимир Зеленский после скандала в Белом доме в пятницу, 28 февраля, поблагодарил в соцсети X 38 западных союзников Киева, ответив отдельно на каждую публикацию словами "Спасибо за вашу поддержку".

Украинский лидер разместил на своей странице, в частности, заявления канцлера ФРГ Олафа Шольца, председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, президента Франции Эмманюэля Макрона.

В ФРГ и Европе шокированы приемом Зеленского в Белом доме

После скандала в Белом доме европейские политики высказались в поддержку Украины. "Вы никогда не будете одиноки, дорогой президент Зеленский. Мы продолжим работать с вами ради справедливого и прочного мира", - заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляейн .

"Украина может положиться на Германию - и на Европу", - написал канцлер ФРГ Олаф Шольц, тем самым отреагировав на угрозу Трампа лишить Киев поддержки. Вероятный будущий канцлер ФРГ Фридрих Мерц, в свою очередь, написал: "Дорогой Владимир Зеленский, мы поддерживаем Украину и в хорошие, и в трудные времена. Мы никогда не должны путать агрессора и жертву в этой страшной войне".

CNN: Зеленский благодарил США не менее 33 раз

В ответ на обвинения Зеленского в неблагодарности Вашингтону, высказанные Дональдом Трампом и вице-президентом США Джей Ди Вэнсом, телеканал CNN подсчитал, что с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Зеленский благодарил американский народ и американских лидеров не менее 33 раз.

"Это неполный список. Примечательно, что мы не рассматривали многочисленные высказывания Зеленского на украинском языке", - говорится в публикации, в которой далее приведены цитаты украинского лидера со словами благодарности Соединенным Штатам.

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