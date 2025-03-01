Сколько военных нужно, чтобы обеспечить успех миротворческой операции в Украине?

Франция, Британия и другие европейские страны готовы направить войска в Украину для обеспечения режима прекращении огня, заявил в интервью Bloomberg министр финансов Франции Эрик Ломбард.

По его словам, это станет возможно после заключения соглашения о перемирии между Россией и Украиной, при этом европейским миротворцам потребуется военная поддержка США.

О возможности отправки миротворческих сил в Украину говорят и другие высокопоставленные источники.

По информации британской Telegraph, Лондон и Париж разработали совместный миротворческий план, предусматривающий отправку в Украину не менее 30 тысяч европейских военных.

Как говорится в публикации, план был представлен на экстренной встрече лидеров Европы в Париже 17 февраля. Миротворцев предлагается разместить не на линии фронта, а в городах, портах и на важных объектах инфраструктуры, где они будут отслеживать ситуацию при помощи спутников, самолётов дальнего обнаружения и беспилотников и отражать возможные атаки с воздуха.

Кроме того, планируется отправка в Чёрное море патрульных кораблей для обеспечения безопасности судоходства.

По данным Wall Street Journal, главная трудность реализации этого плана — убедить президента США Дональда Трампа в необходимости хотя бы ограниченного участия американских военных в этой миссии. Они могли бы защитить европейские войска, если Москва нарушит условия мирного соглашения, пишет WSJ.

В частности, речь идёт об американской авиации, дислоцированной в Румынии и Польше, а также о возможности размещения крупного контингента и систем ПВО на восточных границах НАТО.

В необходимости военной поддержки миротворческой операции в Украине со стороны США, чтобы удержать Россию от потенциального нападения, уверен и британский премьер Кир Стармер, указывает Telegraph.

Как бы то ни было, что могут сделать 30 тысяч миротворцев в условиях российско-украинской войны? Сколько сил и средств необходимо для урегулирования конфликта?

Такого еще не было

В Украине идёт военное противостояние двух мощных, хорошо вооружённых армий численностью более миллиона человек каждая — хотя и не все военнослужащие напрямую участвуют в боях. Активные боевые действия ведутся на линии фронта длиной почти 1000 км, а её общая протяжённость, по данным украинского главкома Александра Сырского, составляет 3700 километров.

История не знает миротворческих операций в условиях военного конфликта такого масштаба.

В прежних крупных миротворческих миссиях, проводимых под эгидой ООН — в Конго, на Кипре, в Ливане, на территории стран бывшей Югославии, — участвовало обычно около 15-40 тысяч военнослужащих при общей численности комбатантов со всех сторон до 300 тысяч человек.

Нередко выделенных сил и средств оказывалось недостаточно — к примеру, в 1995 году в Сребренице, когда отряд миротворцев из Нидерландов не смог предотвратить массовое убийство боснийских мусульман.

Более многочисленными были миссии под эгидой НАТО, США и стран ЕС. Но эти операции, как в той же бывшей Югославии или в Афганистане, не полностью подпадают под понятие миротворческих — по крайней мере на первом этапе они сопровождались массированными бомбардировками и активными наземными боевыми действиями. Да и противник был куда слабее.

Очевидно, что в случае с Украиной без соглашения о прекращении огня, заморозки боевых действий и создания демилитаризованной зоны вдоль линии фронта ни о каких миротворческих операциях не может идти и речи. Но проблема далеко не только в этом.

Взвод на километр

Потенциальные 30 тысяч миротворцев на тысячекилометровую линию фронта, где идут активные боевые действия — это примерно 30 человек, или взвод, на километр. В действительности намного меньше — треть будет заниматься обеспечением, ещё треть останется в резерве для ротации.

Да хоть 60 тысяч — это всё равно меньше, чем одна из нескольких противоборствующих группировок войск, что с российской, что с украинской стороны.

Физически предотвратить такими наземными силами возможную российско-украинскую эскалацию — это всё равно, что попытаться разнять схватку слона и носорога.

Даже если сосредотачивать международные войска только на самых потенциально опасных участках, их всё равно будет мало. Во-первых, никто не знает, где может произойти обострение, в таких случаях враждующие стороны с миротворцами не советуются.

Во-вторых, если одна из сторон решит нарушить перемирие, то это, скорее всего, случится на слабо прикрытом международными войсками участке.

В-третьих, миротворцы на линии разграничения находятся в заведомо невыгодной ситуации — меж двух огней, с ненадёжной логистикой и прикрытием с воздуха.

Мир через угрозу

Судя по публикации Telegraph, европейцы всё это хорошо понимают и намерены, в случае заключения соглашения о перемирии, разместить свой миротворческий контингент в глубине украинской территории.

Суть этой идеи — обеспечение мира между Россией и Украиной путём угрозы эскалации военного конфликта.

Проще говоря — неизменность наземной линии разграничения обеспечивают сухопутные войска Украины и России, а вот за безопасность судоходства в Чёрном море и воздушное пространство отвечают все вместе — Россия, Украина, страны НАТО.

Ещё проще — на земле разбирайтесь сами (баланс сил позволяет), но если кто потопит мирное судно или ударит с воздуха по миротворцам, будет иметь дело с более серьёзным противником.

С каким, понятно. Но...

Москва против

Россию не устроит ни один формат миротворческой операции, если она будет проходить под эгидой НАТО или любой из стран-членов альянса.

Во время недавних российско-американских переговоров в Саудовской Аравии российская сторона заявила, что не примет размещения в Украине никаких войск из стран НАТО.

Единственным вариантом урегулирования при участии внешних сил, на который Москва теоретически могла бы согласиться, выглядит отправка в зону конфликта миротворческого контингента ООН. В таком случае Россия, входящая в состав Совета Безопасности, имела бы возможность выбрать приемлемые для неё условия ввода международных сил.

Поскольку возможность согласования с Москвой европейской миротворческой миссии крайне туманна, понятно, что такая операция — если решение о её проведении всё же будет принято — станет открытым вызовом России.

В таком случае поддержка со стороны США, чья армия только по численности (1 млн 300 тыс.) составляет более 2/5 от общей стран-членов НАТО, становится критически важной. Не говоря уже о боеспособности и технической оснащённости американских подразделений, а также наличия у Пентагона огромного ядерного арсенала как средства сдерживания.

Военная сила отдельных членов НАТО — таких как Турция, Франция, Германия, Британия, Польша, Испания, Италия и ряда других стран велика сама по себе, а совокупная мощь европейских сил сопоставима с возможностями США.

Но брать на себя риски такой операции, как миротворческая в Украине, готовы далеко не все. А новая администрация США посылает союзникам Украины противоречивые сигналы.

Президент Дональд Трамп на встрече в Вашингтоне с британским премьером Киром Стармером произнёс много хвалебных слов в адрес военных из Соединённого Королевства, но не ответил ничего внятного на вопрос: могут ли британские войска рассчитывать на помощь США в случае, если они подвергнутся нападению в Украине.

"Британцы были невероятными солдатами, невероятными военными, и они могут позаботиться о себе. Но если им понадобится помощь, я всегда буду с британцами, ладно? Я всегда буду с ними. Но им помощь не нужна", — цитирует Трампа издание Politico.

На вопрос журналистов после выхода из Овального кабинета — поддерживает ли он 5-ю статью устава НАТО, которая считает нападение на любого члена альянса нападением на всех, Трамп ответил, что поддерживает, но добавил, что в случае развёртывания войск НАТО в Украине эта статья вряд ли потребуется.

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