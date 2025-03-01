Рютте и Дуда призвали Зеленского возобновить диалог с США

Генсек НАТО Марк Рютте и президент Польши Анджей Дуда призвали Владимира Зеленского восстановить диалог с Дональдом Трампом. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан за прямые переговоры ЕС с Россией.

Владимир Зеленский не должен отказываться от диалога с США после скандальных переговоров с Дональдом Трампом в Белом доме. С такой позицией в субботу, 1 марта, выступили генсек НАТО Марк Рютте и президент Польши Анджей Дуда.

Рютте: Вы должны найти способ

"Я сказал президенту Владимиру Зеленскому: "Вы должны найти способ, дорогой Владимир, восстановить отношения с Дональдом Трампом и американской администрацией", - сказал Рютте в комментарии для британской медиакорпорации BBC. Генсек НАТО назвал переговоры США и Украины в Вашингтоне "неудачными".

1 марта генсек НАТО должен принять участие в саммите по Украине в Лондоне. Туда уже прибыл Зеленский. Ожидается около 10 европейских лидеров, в числе которых канцлер Германии Олаф Шольц и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Дуда: Нужно вернуться за стол переговоров

Со схожим призывом выступил президент Польши Анджей Дуда. "Я не вижу в мире другой силы, кроме США, которая была бы способна остановить российскую агрессию. Их возможности несравнимы. Надеюсь, что в конечном итоге их политика положит всему этому конец. Вчера была тупиковая ситуация", - написал он в соцсети X.

"Я говорил с Зеленским перед вылетом в Вашингтон на прошлой неделе. Сказал ему, что, по моему мнению, ему следует спокойно вести переговоры с президентом Трампом и искать соглашение, общее решение. Нужно вернуться за стол переговоров. Президенту Зеленскому следует сесть с ним и договориться о решении, которое сделает Украину безопасной", - добавил Дуда.

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