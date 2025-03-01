В Берлине проходит марш российской оппозиции против Путина

Несколько сотен человек в Берлине участвуют в акции "Россия против Путина", возглавляемой Навальной, Яшиным и Кара-Мурзой.

В Берлине на площади Потсдамер плац в субботу, 1 марта, началась протестная акция, возглавляемая представителями российской оппозиции Юлией Навальной, Ильей Яшиным и Владимиром Кара-Мурзой. Шествие проходит под лозунгом "Россия против Путина". По данным журналистов DW, к началу марша собрались несколько сотен человек.

Как заявил накануне Кара-Мурза, акция приурочена к "трем черным февральским датам" - первой годовщине убийства Алексея Навального, третьей годовщине полномасштабного вторжения в Украину и десятой годовщине убийства Бориса Немцова.

Яшин: Война - не "предмет торговли"

Выступая перед участниками митинга, Илья Яшин заявил, в частности, что война в Украине должна закончиться "соглашением, которое гарантирует Украине безопасность".

"У всех у нас ощущение, что война свелась к обсуждению редкоземельных металлов, каких-то сделок, козырей в карточной игре. И от этого просто противно, потому что для меня, как и для всех здесь присутствующих эта война - не сделка, а человеческие жизни. Это не предмет торговли, а личная трагедия. Для меня эта война - личная трагедия, потому что эта война столкнула два самых близких народа в Европе", - сказал российский оппозиционер.

Отдельную колонну в рамках акции "Россия против Путина" сформировали представители националистического "Русского добровольческого корпуса", воюющего на стороне Украины

Некоторые участники пришли с российскими триколорами, они скандировали "Россия - это мы".

Сотрудники правозащитной организации "Мемориал", ликвидированной в России, возглавили отдельную колонну с лозунгом "за свободу политзаключенных".

Читайте нас там, где удобно: Facebook Telegram Instagram !