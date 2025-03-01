Макрон: "В Третью мировую "играется" Путин, а не Зеленский"

Президент Франции Эмманюэль Макрон подверг критике слова Дональда Трампа о том, что Украина якобы "играет в азартные игры с Третьей мировой". Он подчеркнул, что такие обвинения были бы уместны в адрес хозяина Кремля Владимира Путина. Об этом французский лидер сказал в интервью португальскому телеканалу RTP.

Макрон прокомментировал слова президента США, высказанные в ходе публичного спора с президентом Украины в Овальном кабинете, не упоминая самого Трампа.

"Есть важный момент, который нельзя забывать. Если кто-то и "играется в Третью мировую" – то это лицо зовут Владимир Путин. Это он уже три года назад развязал захватническую войну. Это через него на европейскую землю пришли 10 тысяч северокорейских солдат. Это он пошел просить об иранских дронах, в обмен помогал им с ядерной программой, чтобы вести войну в Европе", – подчеркнул Макрон.

Президент Франции также обратил внимание на сотрудничество между Россией и Китаем и периодическую ядерную риторику из Москвы.

"Итак, если есть лицо, которое "играется в Третью мировую" - то этого человека нужно искать не в Киеве, а скорее в Москве", - резюмировал Макрон.

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