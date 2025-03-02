Рабочая партия Курдистана объявила о прекращении огня в конфликте с Турцией

Рабочая партия Курдистана (РПК) объявила о прекращении огня в конфликте с Турцией. Несколько дней назад находящийся в тюрьме лидер партии Абдулла Оджалан призвал своих соратников сложить оружие и самораспуститься.

В заявлении, сделанном в субботу, РПК заявила, что надеется, что в ответ Турция освободит Оджалана, чтобы он мог возглавить процесс разоружения. Курдский лидер с 1999 года содержится в одиночной камере.

Вооруженная борьба между турецкими властями и радикально настроенными курдами продолжалась более 40 лет, ее жертвами стали десятки тысяч людей.

В основном столкновения происходили на юго-востоке Турции. Но курды также устроили несколько крупных терактов по всей стране.

Призыв Оджалана из тюрьмы прозвучал в ответ на инициативу лидера турецкой ультранационалистической партии ПНД Девлета Бахчели, который призвал положить конец конфликту.

Абдулла Оджалан, которого соратники называют Апо, содержится в тюрьме на острове Имрали в Мраморном море, к юго-западу от Стамбула. На этой неделе к нему приезжала группа депутатов от Демократической партии народов, представляющей интересы курдского меньшинства в парламенте и являющейся медиатором между РПК и турецкими властями.

"Чтобы подготовить почву для реализации призыва Апо к миру и демократическому обществу, мы объявляем о прекращении огня, которое вступает в силу с сегодняшнего дня, — говорится в заявлении исполнительного комитета РПК, опубликованном в субботу. — Ни одно из наших подразделений не предпримет вооруженных действий, если не будет атаковано".

В качестве ответного шага РПК ожидает смягчения условий содержания Оджалана вплоть до освобождения.

"Он должен иметь возможность жить и работать в условиях физической свободы и иметь возможность устанавливать беспрепятственные отношения с кем угодно, включая своих друзей", — говорится в зявлении РПК.

История конфликта

В своем призыве к РПК сложить оружие Оджалан написал, что их движение было создано прежде всего потому, что они не видели других, более умеренных способов борьбы за курдскую идентичность.

Курды составляют примерно 20% от 85-миллионного населения Турции, но на протяжении долгих лет вплоть до 1990-х годов их права ущемлялись. Турецкие власти отказывались признавать курдов как отдельный этнос, называя их "горными турками". Изучение и использование родного языка было сильно ограничено.

Рабочая партия Курдистана была создана в 1970-х годах как радикальная сила с революционной повесткой.

Активную повстанческую деятельность РПК начала проводить к середине 1980-х, объявив своей главной целью создание независимого курдского государства.

Она признана террористической организацией в Турции, ЕС, Великобритании и США.

За десятилетия конфликта между РПК и турецким государством погибли больше 40 тысяч человек. Районы, населенные преимущественно курдами, остаются самыми бедными в стране.

Хрупкий мир?

Сообщается, что воззвание Оджалана о сложении оружия, зачитанное посредниками под объективами телекамер, было положительно воспринято курдскими лидерами.

Однако у обеих сторон остаются серьезные вопросы относительно того, какими могут быть следующие шаги в условиях прекращения огня, — изменится ли ситуация для курдов, сохранится ли риск возобновления вооруженного конфликта?

На прошлой неделе высокопоставленный член исполкома РПК Дуран Калкан заявил, что правящая партия Турции, ищет не решение, а пути для "захвата, разрушения и уничтожения".

Турция действительно продолжает действовать не миролюбиво: поддерживаемые ею силы на северо-востоке Сирии активизировали кампанию против курдских формирований, кроме того она призвала новое сирийское руководство действовать жестко в отношении сирийских курдов.

Кроме того опасения сторон о хрупкости мирной инициативы связаны с тем, что соглашение о прекращении огня уже заключалось, продержалось два с половиной года и было нарушено, что привело к всплеску насилия на юго-востоке Турции в период с 2015 по 2017 год.

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