Reuters: США готовят план смягчения санкций против РФ

Администрация президента США Дональда Трампа поручила Госдепартаменту и министерству финансов подготовить перечень действующих санкций против России, которые могут быть смягчены. Об этом в понедельник, 3 марта, сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.

Смягчение санкций обсудят с Россией

Reuters называет готовящийся список "планом возможного смягчения санкций" против РФ на фоне намерений Трампа улучшить отношения с Москвой и остановить войну в Украине. По словам источников агентства, представители США обсудят этот перечень с российскими чиновниками в рамках переговоров, запланированных на ближайшее время.

На данный момент власти США готовят предложения по снятию санкций с отдельных юридических и физических лиц РФ, включая несколько олигархов. Остается неясным, чего именно потребует Вашингтон в обмен на смягчение санкций, отмечает Reuters. Агентство добавляет, что отмена некоторых санкций возможна только при одобрении Конгресса США.

Возобновление переговоров РФ и США

18 февраля в столице Саудовской Аравии состоялись первые за долгое время переговоры официальных делегаций РФ и США. В российскую делегацию вошли глава МИД Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков, глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. В американскую - госсекретарь Марко Рубио, советник президента по национальной безопасности Майк Уолц и спецпосланник Трампа на Ближнем Востоке Стив Уиткофф. Одной из тем встречи было прекращение войны в Украине. Представители ЕС и Украины в переговорах не участвовали.

Встрече в Эр-Рияде предшествовал телефонный разговор Дональда Трампа и Владимира Путина, состоявшийся 12 февраля. После этого никаких публичных контактов между главами обоих государств не было, сообщил журналистам 3 марта пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

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