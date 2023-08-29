Погибший в авиакатастрофе 23 августа основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин публично носил звезду Героя России. В его доме во время обыска после мятежа силовики якобы нашли еще более десятка государственных наград, но Кремль официально сообщал лишь о трех. Еще одну медаль Пригожина "Би-би-си" нашла в тайном указе Путина о награждении "работников Управления делами президента". Рассказываем, как Пригожин оказался в наградном списке кремлевских чиновников.

По правилам отдания воинских почестей при погребении Героя России, военные должны нести на подушечках его ордена и медали. В июле СМИ распространили фотографии из дома Пригожина в Петербурге, якобы сделанные силовиками во время обыска, проведенного в день мятежа 24 июня. Среди них есть фотография пиджака с прикрепленными к нему звездой Героя России (по данным "Фонтанки", там же нашлась наградная грамота от 20 июня 2022 года) и другими многочисленными наградами.

На сайте Кремля и портале официального опубликования правовых актов есть лишь три президентских указа о награждении Пригожина — двумя орденами и медалью.

Впервые Путин открыто наградил Пригожина в 2004 году — медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени. Пригожин к тому времени принимал президента с его высокопоставленными гостями в своем плавучем ресторане New Island. Путин также отмечал там свои дни рождения и наблюдал за праздником выпускников "Алые паруса", который спонсировал банк "Россия" друга президента Юрия Ковальчука.

В 2008 году Пригожин получил орден Дружбы от президента Дмитрия Медведева — в тот год бизнесмен построил для спецмероприятий новое судно с тонированными стеклами и раскрывающейся на манер крыши кабриолета верхней палубы. "Алые паруса" с Ковальчуком, тогдашним губернатором Валентиной Матвиенко и своими сокурсниками на судне праздновал Медведев.

В 2014 году, вскоре после аннексии Крыма и создания Пригожиным ЧВК "Вагнер", Путин наградил его орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени — это был последний опубликованный указ о награждении предпринимателя.

Поводом для этого во всех открытых указах были "трудовые успехи" и "многолетняя добросовестная работа", награжденные были из разных сфер деятельности, конкретные достижения не уточнялись.

Но совсем иначе выглядит еще один, тайный указ Путина, который оказался в распоряжении "Би-би-си".

Был ли Пригожин кремлевским чиновником

Этот указ восполняет пробел в цепочке наград "За заслуги перед Отечеством" — по правилам, утвержденным Путиным, они должны вручаться человеку от низшей степени к высшей. Поскольку низшую степень (медаль II степени) Пригожин получил в 2004 году, а более высокую (орден IV степени) в 2014-м, между ними ему полагалась медаль I степени.

Пригожин действительно получил ее по указу Путина в 2006 году.

Указ был подписан 30 октября 2006 года под номером 1199, но официально не опубликован (как и некоторые из других указов, подписанных в тот же день под номерами от 1200 до 1210). О том, что указ издан для служебного пользования, в нем ничего не говорится. Но называется указ — "О награждении государственными наградами РФ работников Управления делами президента" и, следовательно, касается исключительно этого ведомства.

Награды по этому указу получили управляющий делами президента Владимир Кожин и еще семнадцать чиновников. А также — генеральный директор компании "Конкорд Менеджмент и Консалтинг" Евгений Пригожин.

Пригожин в тот момент был стопроцентным владельцем "Конкорда" и законно работать в управлении делами президента не мог — чиновникам запрещалось осуществлять предпринимательскую деятельность."Название указа означает, что либо у Пригожина была какая-то скрытая должность в Управделами президента, либо просто его фамилию закинули заодно в список награждаемых сотрудников, чтобы не писать для него отдельный указ", — сказал "Би-би-си" управляющий партнер юридической фирмы "Марков и Мадаминов" Сергей Марков.

Большой вклад в саммит "большой восьмерки"

Другая особенность тайного указа Путина №1199 заключается в том, что все награжденные получили награды не за абстрактные успехи в труде, а за "большой вклад" в конкретное мероприятие — подготовку и проведение саммита G8 в Петербурге.

Встреча "большой восьмерки" проходила в России единственный раз в ее истории — Путин тогда принимал в своей резиденции "Дворец конгрессов" в том числе, глав США, Великобритании, Канады и Японии — сейчас их страны признаны Россией недружественными.

Пригожин на саммите 2006 года лично обслуживал Путина и его гостей — в том числе, президента США Джорджа Буша во время ужина президентов с супругами на даче Линдстрема рядом с Константиновским дворцом. Особняк Линдстрема реконструировал к саммиту друг Путина — президент Балтийской медиагруппы Олег Руднов. Он также нашел и отремонтировал якобы принадлежавший Путину в молодости "Запорожец", который президент демонстрировал иностранным гостям. Но Руднова, к примеру, в отличие от Пригожина, Путин в указе за саммит не наградил.

"В зависимости от политической конъюнктуры"

О присвоении Пригожину других государственных наград, якобы сфотографированных на его пиджаке, ничего не известно. Но медаль "В память 300-летия Санкт-Петербурга" массово получали петербургские чиновники и бизнесмены после празднования в мае 2003 года. Орден Александра Невского, по правилам награждения, Пригожин должен был получить раньше, чем "За заслуги перед Отечеством" — следовательно, указ мог быть подписан до конца мая 2014 года. Два ордена Мужества и орден "За военные заслуги" Путин вручил основателю ЧВК "Вагнер" скорее всего, уже после аннексии Крыма.

Все президентские указы и распоряжения, кроме секретных, подлежат обязательному официальному опубликованию — такой порядок был утвержден еще Борисом Ельциным. Но указ о награждении не является нормативным актом и вступает в силу сразу после подписания — независимо от того, был ли он опубликован, или этот порядок нарушен, объяснил "Би-би-си" Марков. Конституции, по его словам, такое нарушение не противоречит — награждение не затрагивает права и свободы граждан. "А то, что в нарушение президентского указа сам президент публикует свои акты выборочно, в зависимости от политической конъюнктуры, власти в российской правовой реальности считают нормальным", — констатирует юрист.