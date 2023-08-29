В новый пакет, как сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен , войдут, в частности, ракеты AIM-9M для противовоздушной обороны, снаряды для реактивных систем залпового огня HIMARS , артиллерийские снаряды калибров 155 мм и 105 мм, оборудование для разминирования, комплексы Javelin, а также другие противотанковые системы и ракеты.

"Каждый день Россия убивает мирных жителей Украины и разрушает гражданскую инфраструктуру, а также использует голод в качестве оружия и подрывает глобальную продовольственную безопасность, разрушая гражданские порты и зерновую инфраструктуру Украины, — напомнил глава Госдепартамента США. — Россия начала эту войну и может закончить ее в любой момент, выведя свои войска из Украины и прекратив жестокие нападения. До тех пор пока она не сделает этого, Соединенные Штаты, наши союзники и партнеры будут вместе с Украиной — столько, сколько потребуется".