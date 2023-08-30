В ночь на среду, 30 августа, пять регионов России и Севастополь подверглись самой массированной атаке украинских дронов. В Пскове, по предварительным данным, повреждено несколько военных самолетов. Россия также нанесла удары по территории Украины.

В атаке на аэропорт в Пскове принимали участие около 20 беспилотных аппаратов. Губернатор Псковской области Михаил Ведерников заявил, что жертв и пострадавших нет. После атаки возник пожар, по некоторым сообщениям, пострадало или выведено из строя по четыре самолета. Министерство по чрезвычайным ситуациям России подтвердило, что в аэропорту загорелись два военно-транспортных самолета Ил-76. Рейсы в аэропорту отменили до четверга для проверки и восстановления взлетно-посадочной полосы.

В Пскове атакован аэродром "Кресты"

Он является аэродромом совместного базирования: как гражданских, так и военных самолетов. pic.twitter.com/yRmasflb6Y

— SOTA (@sotaproject) August 29, 2023



Минобороны РФ сообщило об уничтожении трех украинских дронов в Брянской области и одного — в Орловской. Позже брянский и орловский губернаторы сообщили, что пострадавших в регионах нет. По другим сообщениям, один из сбитых над Брянском БПЛА упал на завод "Кремний ЭЛ", который является одним из крупнейших в России производителей электроники. Возник небольшой пожар, жертв нет. небольшой пожар. Глава Орловской области заявил, что над регионом сбили два беспилотника.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что один из беспилотников, направлявшийся к Москве, был уничтожен силами ПВО в Рузском районе. Предварительно пострадавших и разрушений нет. Еще один дрон уничтожили над Калужской областью. Около трех часов ночи губернатор Севастополя сообщил об отражении атаки беспилотников с моря в районе Севастопольской бухты.