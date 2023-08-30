Российская сторона проинформировала бразильский Центр расследования и предотвращения авиакатастроф (CENIPA), что крушение самолета Embraer Legacy 600, в котором погиб основатель частной военной компании (ЧВК) "Вагнер" Евгений Пригожин, "на данный момент" не планируется расследовать в соответствии с международными правилами. Об этом во вторник, 29 августа, сообщило агентство Reuters.

Ответ бразильскому ведомству был дан на ранее поступивший запрос на участие в следственных действиях. Производитель бизнес-джета Embraer, которым пользовался Пригожин, является бразильской компанией, и ввиду этого Бразилия предложила свою помощь в расследовании, пишет Reuters. CENIPA при этом указывал, что такое сотрудничество поможет "повысить авиационную безопасность", но это возможно лишь при проведении расследования по международным правилам.

Reuters отмечает, что Росавиация имела право отказать CENIPA, так как самолет Пригожина выполнял внутренний рейс, а не международный. Бразильская сторона стремится предотвратить возможные инциденты с самолетами этого семейства в дальнейшем, однако действия российских коллег создают трудности для CENIPA и производителя самолетов Embraer, указывает агентство. Отказ РФ принять предложение Бразилии продемонстрирует, что "прозрачного расследования не будет", считает собеседник Reuters, эксперт по расследованию авиакатастроф Джефф Газзетти.

Похороны Пригожина прошли без почестей

Похороны основателя "Группы Вагнера", погибшего 23 августа при крушении самолета, прошли 29 августа на Пороховском кладбище в Санкт-Петербурге. Прощание с ним состоялось в закрытом формате.

На похороны не были приглашены наемники ЧВК "Вагнер" и другие сподвижники Пригожина — по данным СМИ, в церемонии приняли участие только его близкие. При погребении главе ЧВК "Вагнер" также не были оказаны воинские почести, полагающиеся, согласно президентскому указу, людям со званием героя России.

Крушение спустя два месяца после мятежа

Принадлежавший Евгению Пригожину бизнес-джет разбился по пути из Москвы в Санкт-Петербург в Тверской области. На борту находились три члена экипажа и семеро пассажиров, в том числе сам Пригожин и сооснователь ЧВК "Вагнер" Дмитрий Уткин.

Среди версий причин крушения самолета в СМИ назывались взрыв бомбы на борту и попадание в него зенитной ракеты.