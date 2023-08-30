Более 1300 школ в Украине были полностью разрушены после начала войны. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на доклад Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ), пишет "Новая газета. Европа".
Кроме того, некоторые школы пострадали от обстрелов, а некоторые закрылись в качестве меры безопасности, так как жилые районы по всей стране уже 18 месяцев находятся под обстрелами.
Только треть школьников в Украине посещают занятия вживую, говорится в докладе. Еще треть детей находятся на смешанном формате обучения (часть занятий проходят в онлайне, часть в офлайне). Остальные школьники полностью учатся заочно.
"Ракетные атаки по украинским школам не ослабевают, в результате чего дети глубоко встревожены и лишены безопасных мест для обучения. Из-за этого украинские не дети не только с трудом продолжают обучение, но и с трудом вспоминают то, что выучили, когда их школы еще полностью функционировали", — говорит Регина Де Доминицис, региональный директор ЮНИСЕФ по Европе и Центральной Азии.
Фонд провел опрос среди украинских учителей — 57% из них сообщили об ухудшении владения украинским языком среди школьников, 45% — о снижении навыков математики, 52% — о снижении уровня владения иностранным языком.
Речь идет о тех территориях Украины, которые контролируются государством. Неизвестно, сколько образовательных учреждений было уничтожено на оккупированных территориях и на каком уровне находится школьное образование там.
По данным ЮНИСЕФ, более половины детей, которые уехали со своими семьями из Украины после начала войны, не пошли в школы в семи странах, принимающих беженцев, из-за языкового барьера и перегруженности систем образования.
Как сообщается в докладе, часть из уехавших детей, вероятно, пытается учиться онлайн. Однако нельзя исключать, что некоторые школьники, покинувшие Украину, вовсе отказались от образования.
"Во время кризиса или войны школы служат не только местом обучения. Они могут дать детям, которые уже пережили утрату, вынужденное переселение и насилие, ощущение обыденности и безопасности, возможность завязать дружеские отношения и получить помощь от учителей. Они могут обеспечить доступ к вакцинам, питанию и услугам по поддержке психического здоровья и благополучия детей", — считают в ЮНИСЕФ.