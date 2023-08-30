Более 1300 школ в Украине были полностью разрушены после начала войны. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на доклад Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ), пишет "Новая газета. Европа".

Кроме того, некоторые школы пострадали от обстрелов, а некоторые закрылись в качестве меры безопасности, так как жилые районы по всей стране уже 18 месяцев находятся под обстрелами.

Только треть школьников в Украине посещают занятия вживую, говорится в докладе. Еще треть детей находятся на смешанном формате обучения (часть занятий проходят в онлайне, часть в офлайне). Остальные школьники полностью учатся заочно.

"Ракетные атаки по украинским школам не ослабевают, в результате чего дети глубоко встревожены и лишены безопасных мест для обучения. Из-за этого украинские не дети не только с трудом продолжают обучение, но и с трудом вспоминают то, что выучили, когда их школы еще полностью функционировали", — говорит Регина Де Доминицис, региональный директор ЮНИСЕФ по Европе и Центральной Азии.

Фонд провел опрос среди украинских учителей — 57% из них сообщили об ухудшении владения украинским языком среди школьников, 45% — о снижении навыков математики, 52% — о снижении уровня владения иностранным языком.

Речь идет о тех территориях Украины, которые контролируются государством. Неизвестно, сколько образовательных учреждений было уничтожено на оккупированных территориях и на каком уровне находится школьное образование там.

По данным ЮНИСЕФ, более половины детей, которые уехали со своими семьями из Украины после начала войны, не пошли в школы в семи странах, принимающих беженцев, из-за языкового барьера и перегруженности систем образования.

Как сообщается в докладе, часть из уехавших детей, вероятно, пытается учиться онлайн. Однако нельзя исключать, что некоторые школьники, покинувшие Украину, вовсе отказались от образования.