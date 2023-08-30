Шесть российских регионов и аннексированный Севастополь подверглись нападению боевых беспилотников. Самая мощная атака пришлась на псковский аэропорт.



Впервые с начала полномасштабной войны столь массированной атаке беспилотников практически одновременно подверглись сразу несколько российских регионов. Количество дронов, в них участвовавших, пока точно неизвестно. Масштабы нанесенного ущерба уточняются, но, по предварительным сообщениям, жертв среди населения нет.

Псков. "Пожар очень сильный"

В результате атаки дронов на аэропорт Пскова загорелись военно-транспортные самолеты Ил-76, сообщало МЧС. По данным агентства ТАСС повреждения получили четыре самолета.

Аэропорт весь день не будет обслуживать гражданские рейсы. Согласно сообщению Росавиации, системы аэропорта, задействованные в обеспечении полетов, работают штатно.

Сообщения о серии взрывов в районе аэропорта поступили незадолго до полуночи во вторник. В соцсетях появились видео с заревом над этим районом.

По некоторым сообщениям, один из БПЛА попал в топливозаправочный комплекс на территории аэропорта, и зарево пожара было видно издалека.

"Уже было как минимум пять сильных взрывов… В огне и дыме вся завокзальная зона и Кресты (район псковского аэропорта — прим. "Би-би-си"), пожар очень сильный", — писало издание "Псковская губерния".

"Все в городе слышали десятки звуков, похожих на взрывы, и видели пожарные и полицейские машины, которые ехали в сторону аэропорта", — рассказал собеседник "Би-би-си в Пскове", не пожелавший публиковать свое имя.

Местные источники сообщали также, что, кроме взрывов, из района аэропорта была слышна и стрельба очередями — предположительно, по беспилотникам.

По данным "Псковской губернии", в нападении участвовало не менее 10 дронов.

Псковский аэропорт является так называемым аэродромом совместного базирования, то есть и гражданским аэропортом, и военной авиабазой. По данным из открытых источников, на аэродроме базируется 334-й военно-транспортный авиаполк российской армии.

От Пскова до границы с Украиной по прямой (через Беларусь) — около 700 км. Провластные телеграм-каналы высказывали предположения, что беспилотники могли лететь со стороны Эстонии, однако никаких подтверждений этой информации нет.

Брянск, Рязанская, Калужская и Орловская области

Немного позже Минобороны России сообщило, что три украинских беспилотных летательных аппарата сбиты средствами ПВО над территорией Брянской области.

Жители Брянска в местных Telegram-каналах сообщали по меньшей мере о двух громких взрывах в городе.

"Только спать собирался, долбануло так, что штора упала и стены затряслись", — написал один из местных жителей.

По предположениям некоторых источников, беспилотники пытались атаковать нефтебазу "Дружба".

Один из сбитых над Брянском БПЛА, по сообщениям местных пабликов, упал на завод "Кремний ЭЛ", одно из крупнейших российских предприятий микроэлектроники, вызвав там небольшой пожар, который был потушен к двум часам ночи.

Утром в администрации Брянска сообщили о "хлопке" в здании управления СК, однако позже этот пост был удален.

"Сегодня над Брянском было сбито три беспилотных летательных аппарата. В результате уничтожения одного из них, в здании Следственного управления Следственного комитета по Брянской области выбило стекла. По предварительной информации, пострадавших нет", — говорится в новом заявлении.

Городская администрация в среду также обратилась к местным жителям с просьбой отказаться от публикации адресов объектов, атакованных беспилотниками.

Губернатор Александр Богомаз сообщил, что еще два беспилотника были сбиты при попытке атаковать телебашню. Из сообщений в его Telegram-канале следует, что в общей сложности дронов было шесть.

Кроме того, региональные власти и российское Министерство обороны сообщили о сбитых беспилотниках в Орловской, Калужской и Рязанской областях. Данные о числе атаковавших дронов у губернаторов и Минобороны отличаются.

Губернатор аннексированного Севастополя сообщил об отражении атаки беспилотников с моря в районе Севастопольской бухты, где местные жители также сообщали о взрывах.

Московская и Тульская области

Сразу после удара беспилотников по аэропорту в Пскове и взрыве над Брянском российские власти закрыли на некоторое время воздушное пространство над Тульской и частью Московской области.

В течение ночи там два раза вводился в действие режим "Ковер", который объявляется, если в небе замечены нежелательные летательные объекты или есть угроза появления подобных объектов.

Также на некоторое время были закрыты московские аэропорты Внуково и Домодедово.

Кроме того, рано утром стало известно о перехвате беспилотника в Рузском районе Московской области.