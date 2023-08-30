В Африке совершен новый военный переворот — в Габоне через несколько дней после спорных выборов военнослужащие свергли правительство президента Али Бонго. Группа высокопоставленных офицеров в среду, 30 августа, выступила по местному телевидению и объявила, что берет власть в свои руки.

По совам путчистов, состоявшиеся 26 августа выборы были несправедливыми, их результаты аннулированы. Действующие органы государственной власти расформированы, границы Габона закрыты до дальнейших распоряжений.

Ранее избирательная комиссия Габона объявила Бонго победителем президентских выборов. Согласно официальным данным, в его поддержку проголосовали 64,27% избирателей. Семья Бонго правит богатым нефтью Габоном уже 56 лет. В Габоне впервые прошли одновременно президентские, парламентские и местные выборы.