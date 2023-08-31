Суд в Саудовской Аравии приговорил к смертной казни 54-летнего бывшего учителя Мухаммада аль-Гамди за посты в Twitter и "активность" в YouTube, сообщает правозащитная организация Human Rights Watch.

Как установили правозащитники, приговор аль-Гамди был вынесен 10 июля 2023 года, до этого он 13 месяцев находился под арестом. После ареста мужчину содержали в одиночной камере, ему также не давали общаться с адвокатом.

Специализированный уголовный суд Саудовской Аравии признал аль-Гамди виновным в оскорблении короля и наследного принца, "поддержку террористической идеологии", публикацию ложной информации "с намерением совершить акт терроризма" и других правонарушениях.

К смертной казни бывшего учителя приговорили на основании твитов, ретвитов и неназванных действий в YouTube. В соцсети X (так сейчас называет Twitter) у мужчины восемь подписчиков, подавляющее большинство записей в его блоге — репосты других пользователей.

Приговоренный — брат живущего в Великобритании саудовского оппозиционера Саида бин Нассера аль-Гамди. По словам политика, преследование его брата, в первую очередь, обусловлено попыткой давления на него самого.

HRW отмечает, что власти королевства в последние годы все чаще преследуют родственников уехавших за границу диссидентов и активистов, пытаясь тем самым заставить их вернуться.