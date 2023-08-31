Британский министр обороны Бен Уоллес покинул свой пост после четырех лет работы. Об этом он сам сообщил в соцсети X (бывший Twitter).
"Вот и все, ребята! Для меня было большой честью служить этой великой нации", — написал Уоллес, добавив, что направил прошение об отставке премьер-министру Риши Сунаку.
В ответном письме, опубликованном на сайте британского правительства, Сунак принял отставку Уоллеса и отметил его "исключительно важную роль" в поддержке Украины.
"Ваше стратегическое предвидение и ясность были бесценны для страны и безопасности континента. Вы раньше других увидели истинные намерения Владимира Путина в Украине. Ваша решимость доставить Киеву оружие до нападения россиян существенно повлияла на способность украинцев сопротивляться вторжению", — заявил Сунак.
Бен Уоллес занимал пост министра обороны Великобритании с июля 2019 года. Он сохранил за собой эту должность в кабинетах Бориса Джонсона, Лиз Трасс и Риши Сунака. О планах уйти в отставку Уоллес еще в июле заявлял газете The Times.
Новым главой британского оборонного ведомства назначен министр энергетической безопасности Грант Шеппс.
Долгое время Уоллеса считали одним из основных претендентов на роль следующего генерального секретаря НАТО, однако его кандидатуру не согласовали лидеры стран альянса. Полномочия действующего генсека Йенса Столтенберга были продлены до осени 2024 года.