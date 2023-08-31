По меньшей мере 73 человека, включая маленького ребенка, погибли и как минимум 52 пострадали в результате пожара, вспыхнувшего в многоэтажном здании в центре Йоханнесбурга.

В ночь на четверг огонь охватил здание в бывшем бизнес-квартале города, в котором в последнее время нелегально проживали люди.

Спасатели эвакуировали из здания всех, кто мог из него выйти, и в последние часы там проводилась поисково-спасательная операция.

По словам представителя экстренных служб Роберта Мулаудзи, число погибших увеличивалось по мере того, как спасатели продвигались по этажам, расчищая завалы.

Пока неясно, что именно стало причиной пожара.

"За 20 лет службы я не сталкивался ни с чем подобным", — сказал Мулаудзи в комментарии местному телеканалу Newzroom Afrika.

Загоревшееся пятиэтажное здание расположено в неблагополучном районе бывшего делового квартала Йоханнесбурга — крупнейшего города Южной Африки и ее экономического центра.

В последнее время здания в этом районе использовались в качестве жилья. Местные СМИ сообщают, что там живут преимущественно нелегальные иммигранты.

Как объяснил Мулаудзи, многие жертвы пожара, вероятно, оказались заблокированными среди легко воспламеняющихся сооружений, напоминающих хижины, которые были возведены в здании.

"Горючий материал, который воспламенился внутри здания — это, по сути, то, что вы найдете в обычной хижине, поэтому риск застрять при попытке выбраться высок", — сообщил пожарный южноафриканскому радио Power 98.7.

Власти заявили, что пожар по большей части потушен, но дым все еще просачивается из почерневшего здания в центре Йоханнесбурга.

На телевизионных кадрах видны пожарные машины и машины скорой помощи, припаркованные у оцепленного полицией здания с выгоревшими окнами.