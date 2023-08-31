Правительство Финляндии предложило парламенту страны ввести уголовную ответственность за отрицание Холокоста, сообщает Yle. Министры также призвали "изучить" возможность в отдельных случаях считать преступлениями использование нацистской и коммунистической символики.

Инициативы правительства изложены в опубликованном сегодня официальном докладе. Он посвящен вопросам равноправия, а также мерам по продвижению равенства и искоренению дискриминации в Финляндии.

Всего министры предлагают более 20 таких мер. Среди них, в частности, общенациональная кампания по борьбе с расизмом, закрепление принципов разнообразия при поиске работников в государственные учреждения, поощрение обучения детей иммигрантов в финских детских садах.

"Каждый член правительства уходит в отставку из-за расизма и обязуется активно бороться с расизмом как в Финляндии, так и за рубежом", — рассказал о еще одном обязательстве премьер-министр страны Петтери Орпо.

Правительство также выступает за введение уголовной ответственности за отрицание Холокоста. В докладе не сказано, какое именно наказание будет предусмотрено за такое деяние.

В том же документе кабинет министров предложил рассмотреть возможность дополнить финское уголовное законодательство статьями об использовании символов нацизма и коммунизма. Предполагается, что их демонстрация будет считаться преступлением в случае, если она использовалась для продвижения соответствующих идеологий.

На следующей неделе правительственный доклад поступит на рассмотрение в парламент Финляндии, который в дальнейшем может полностью или частично реализовать предложения министров.