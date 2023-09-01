В Москве 31 августа вручили журналистскую премию имени Анны Политковской "Камертон", пишет "Новая газета". В 2023 году жюри единогласно присудило награду театральному режиссеру Евгении Беркович и драматургу Светлане Петрийчук, с формулировкой "за правду в жизни и на сцене".

Беркович и Петрийчук с мая находятся в СИЗО по обвинению в "оправдании терроризма" за спектакль "Финист ясный сокол", 31 июля суд продлил им арест до 10 сентября. За них премию получили муж Беркович Николай Матвеев и актриса Мариэтта Цигаль-Полищук.

Спецприз "Камертон за вопреки" был впервые присужден команде журналистов разных СМИ, организовавших марафон солидарности в поддержку российских политзаключенных "Ты не один". Также во время церемонии прошел аукцион в поддержку петербургской художницы Саши Скочиленко, которая больше года находится под арестом по обвинению в "дискредитации армии РФ". Аукцион вел экс-мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман.

Новая премия в честь Политковской учреждена во Франции

Прмемия "Камертон" имени погибшей журналистки "Новой газеты" Анны Политковской была учреждена Союзом журналистов России в 2013 году. В прошлом году ее получила Катерина Гордеева, бывший корреспондент и автор документальных фильмов на НТВ, а сейчас — ведущая собственного YouTube-канала "Скажи Гордеевой".