Через неделю после того, как Индия стала первым государством в мире, успешно посадившим спускаемый аппарат возле южного полюса Луны, она готова отправиться к Солнцу.

План состоит в том, чтобы запустить космическую обсерваторию — первую в Индии — для наблюдения за ближайшей к нам звездой и изучения особенностей космической погоды, таких как солнечный ветер.

Это не первая миссия по изучению Солнца — НАСА и Европейское космическое агентство (ЕКА) ранее размещали для этой цели орбитальные аппараты — но у нее есть некоторые уникальные особенности.

Что же такое "Адитья-L1"? Вот все, что вам нужно знать об этой миссии.

Каковы дата и время запуска "Адитьи-L1"?



"Адитья" — это имя бога солнца на санскрите и хинди.

Если все пойдет по плану, космический аппарат стартует в 6:20 утра по Гринвичу (09:20 утра по Москве) в субботу 2 сентября, с главного космодрома Индии на острове Шрихарикота, в 100 км к северу от города Ченнаи, расположенного на юго-востоке страны.

На фотографиях, опубликованных индийским космическим агентством, видно, что ракета и аппарат полностью интегрированы на стартовой площадке.

Как долго лететь до Солнца?



Корабль вообще не будет спускаться на поверхность Солнца.

Пункт его назначения находится на расстоянии 1,5 миллиона километров от Земли. Это почти в четыре раза больше расстояния между Землей и Луной, но является всего одной сотой расстояния до самого Солнца, которое находится в 151 миллионах километров от Земли.

Для сравнения: космический аппарат НАСА "Паркер", который неделю назад проскочил мимо Венеры, в конечном итоге пролетит на расстоянии 6,1 миллиона километров от поверхности Солнца.

Но "Адитье-L1" все равно потребуется довольно долгое время, чтобы прибыть в пункт назначения.

"Общее время пути от запуска до L-1 (точка Лагранжа) для "Адитьи-L1" составит около четырех месяцев", — сообщила Индийская организация космических исследований (ISRO) в соцсети X, ранее известной как Twitter.

Но стоил ли проект всех приложенных усилий, если Солнце все равно будет далеко?

Что такое точка Лагранжа?



Обозначение L1 в названии обсерватории относится к точке Лагранжа — месту в космосе, где гравитационные силы двух крупных тел, таких как Солнце и Земля, нейтрализуют друг друга, создавая область равновесия. Ее космический аппарат может использовать для снижения расхода топлива.

Эти точки названы в честь Жозефа-Луи Лагранжа — французского математика, который первым занялся их изучением в 18 веке.

Каковы цели миссии "Адитья-L1"?



Индийский космический корабль будет нести в общей сложности семь полезных грузов (приборов).

В его задачу входит наблюдение за внешними слоями Солнца, известными как фотосфера и хромосфера, с помощью таких приборов, как детекторы электромагнитного излучения и детекторы частиц.

Он также будет изучать факторы, влияющие на космическую погоду: в частности, попытается лучше понять динамику солнечного ветра, который вызывает не только красивое северное и южное сияние на Земле, но и электромагнитные возмущения.

Как только обсерватория разместится на своей орбите, у нее будет непрерывная и беспрепятственная видимость Солнца.

"Это даст ей преимущество наблюдения за солнечной активностью и ее влиянием на космическую погоду в режиме реального времени", — заявили в ISRO.

Обсерватория также сможет наблюдать солнечное излучение, которое невозможно изучать с Земли, поскольку оно фильтруется атмосферой.

Четыре из семи полезных грузов со своей уникальной обзорной позиции будут непосредственно наблюдать за Солнцем, а остальные три будут проводить исследования частиц и полей в точке Лагранжа L1, таким образом доставляя нам важную информацию о солнечной динамике и ее влиянии в межпланетном пространстве.

В ISRO надеются, что данные, собранные миссией, помогут нам узнать больше о таких особенностях солнечной активности как нагрев короны Солнца (его верхнего, самого горячего слоя), корональные выбросы массы, солнечные вспышки, равно как и о динамике космической погоды.

Какова стоимость миссии "Адитья-L1?



Когда правительство Индии одобрило проект в 2019 году, его стоимость оценивали примерно в $46 млн.

Индийское космическое агентство еще не опубликовало подробную информацию о фактических затратах. Этот аппарат рассчитан на пребывание в космосе в течение более пяти лет.

В дальний космос ISRO предпочитает отправлять менее мощные ракеты, задействуя силу гравитации для дальнейшего путешествия миссии. Этот метод означает, что для достижения таких пунктов, как Луна и Марс, требуется больше времени, но стоимость запуска с ним ниже, чем при использовании тяжелых ракет.

Это позволило Индийскому космическому агентству, работающему с относительно ограниченным бюджетом, добиться крупных успехов в недавнем прошлом.

Беспилотный аппарат "Чандраян-3" ("Лунный корабль" на санскрите) приземлился на поверхности Луны на прошлой неделе, что сделало Индию четвертой страной после США, России и Китая, успешно приземлившейся на Луне.