В Роскосмосе объявили, что стратегический ракетный комплекс "Сармат" заступил на боевое дежурство. Ракеты "Сармат" призваны заменить советские ракеты "Воевода", которые в странах НАТО называют "Сатана" (SS-18).

"Поставлен на боевое дежурство стратегический комплекс "Сармат", — заявил глава госкорпорации Роскосмос Юрий Борисов 1 сентября на марафоне "Поделись своим знанием".

О том, что стратегический ракетный комплекс "Сармат" "в ближайшее время" заступит на боевое дежурство, 21 июня на встрече с выпускниками военных вузов заявлял президент России Владимир Путин.

В апреле прошлого года Минобороны России объявило о первом испытательном пуске межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) "Сармат" с космодрома Плесецк. В ведомстве заявляли, что пуск прошел успешно.

Военный обозреватель Русской службы Би-би-си Павел Аксенов:

"Разработка новой тяжелой межконтинентальной баллистической ракеты на смену двум ракетам — РС-20А "Воевода" ("Сатане" по западной квалификации) и РС-18А "Стилет" — началась еще в начале 2010-х годов.

Главной причиной разработки стало истечение сроков службы "Воеводы" (его продляли до начала 2020-х годов) и "Стилета" (до 2023 года). При этом в случае с "Воеводой" продлением сроков занималось украинское КБ "Южное", и уже тогда Россия стремилась снизить свою зависимость от украинских специалистов.

Кроме того, новая ракета может использоваться из тех же шахтных пусковых установок, которые нуждались лишь в небольшой переделке.

По данным справочника Military Balance 2022, в России на тот момент было два полка, оснащенных ракетами "Стилет", и восемь полков с ракетами "Воевода". В каждом полку, по данным справочника, может быть от шести до 10 шахтных пусковых установок. Таким образом, у России может быть от 60 до 100 шахт, в которых можно установить новую ракету.

Производство ракеты "Сармат" началось в конце 2022 года. На основании этих данных трудно сделать вывод о том, как долго будет Россия обновлять свой арсенал тяжелых ракет, но на это точно уйдут годы.