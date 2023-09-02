В ночь на субботу, 2 сентября, Россия уничтожила три украинских морских беспилотника, которые пытались атаковать Крымский мост, сообщило Министерство обороны РФ.
Сначала сообщалось, что была предотвращена атака одного украинского дрона около 23.15 по московскому времени. Беспилотник был уничтожен в акватории Черного моря.
Второй дрон был уничтожен около 2.10 по московскому времени, а третий - спустя 10 минут. Эти дроны также были уничтожены в акватории Черного моря.
Это уже не первый раз, когда Крымский мост атакуют морские беспилотники. В ночь на 12 августа Крым был атакован 20 беспилотниками. В свою очередь, в середине июля Севастополь атаковали сначала воздушные дроны, а потом морские. Все они, как утверждается, были уничтожены.
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