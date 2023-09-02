Нобелевский фонд отозвал приглашения послам из России, Беларуси и Ирана на церемонию вручения премий. Об этом сообщается на сайте фонда, пишет "Новая газета. Европа".

"Мы решили повторить прошлогоднее исключение из обычной практики — не приглашать послов России, Беларуси и Ирана на церемонию вручения Нобелевской премии в Стокгольме", — заявили в фонде.

Как подчеркивается в сообщении, решение пригласить на ежегодную церемонию вручения Нобелевской премии всех послов повлекло за собой бурную реакцию. Решение фонда пригласить российского посла раскритиковали в Швеции и Украине.

В четверг, 31 августа, Нобелевский фонд, который организует ежегодную церемонию вручения Нобелевской премии и банкет в Стокгольме, заявил, что направит приглашения послам всех стран, имеющих представительства в Швеции или Норвегии.

В 2022 году из-за войны, начатой ​​Россией против Украины, фонд принял решение не приглашать послов России и Беларуси. Не был приглашен и иранский посол, учитывая жестокое подавление протестов.

Несколько видных шведских политиков, в том числе лидеры Центристской, Зеленой и Левой партий, уже заявили, что будут бойкотировать мероприятие в этом году из-за приглашения России.