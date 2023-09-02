В отношении народной артистки России Лии Ахеджаковой главное управление МВД РФ по Москве начало проверку по статье о "дискредитации" армии РФ. Как сообщает в субботу, 2 сентября, агентство ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы, поводом для этого стал выход Ахеджаковой на сцену в Бремене с украинским флагом во время спектакля с ее участием.

"В отношении Лии Ахеджаковой проводится проверка по статье о дискредитации ВС России, по итогам которой будет принято процессуальное решение", — цитирует агентство своего собеседника, уточняя, что артистке может грозить штраф или административный арест.

Проверка была инициирована после доноса на Ахеджакову со стороны главы Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталия Бородина. В своем обращении в МВД он заявил, что, выйдя в Бремене на сцену с украинским флагом, артистка "дискредитировала Россию, гражданкой которой является". "Бородин, исходя из несогласия Ахеджаковой с целями и проводимой РФ политики, просил провести в отношении артистки проверку и лишить ее наград и почетных званий", — .

Реакция Ахеджаковой и доносы Бородина

Онлайн-издание "Газета.ру" приводит комментарий Ахеджаковой по поводу появления на сцене с украинским флагом: "Это было в городе Бремене, на поклонах, люди цветами меня засыпали, и с одним букетом оказался (флаг. — Ред.). Я вначале думала, что это шарфик". Артистка назвала людей, давших ей флаг, "провокаторами", которые сделали это специально, пишет издание.

После начала полномасштабной войны России против Украины активист Виталий Бородин написал целый ряд доносов на известных россиян, занимающих антивоенную позицию.

В частности, Бородин — автор обращений с просьбой "проверить Аллу Борисовну Пугачеву на предмет оказания финансовой помощи Вооруженным силам Украины" и изучить на предмет возможной дискредитации ВС РФ высказывания лидера группы "Ночные снайперы" Дианы Арбениной, артиста Семена Слепакова, актера Данилы Козловского и певца Валерия Меладзе.

В 2021 году Бородин написал жалобу на расследовательское онлайн-издание "Проект", после чего его издателя (американскую компанию Project Media Inc.) признали в России "нежелательной организацией", а ряд сотрудников, в том числе главреда Романа Баданина, внесли в список "иностранных агентов".