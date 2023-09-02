В Тель-Авиве как минимум 150 человек пострадали в ходе беспорядков, в которые вылилась акция противников правительства Эритреи в субботу, 2 сентября. Некоторые протестующие получили огнестрельные ранения в ходе столкновений с полицией.

По сообщениям израильских СМИ, сотни выходцев из Эритреи собрались на протест у здания посольства своей страны. При этом они прорвали установленные полицией заграждения. По данным полиции, сотрудникам правопорядка пришлось прибегнуть к оружию на фоне прямой угрозы для них. Как пишет газета Haaretz со ссылкой на сотрудников служб экстренной помощи, в итоге как минимум 3 человека получили огнестрельные ранения.

תיעוד: עימותים אלימים בדרום תל אביב בין מתנגדי לתומכי המשטר באריתראה@hadasgrinberg pic.twitter.com/dwgqWoOYly — כאן חדשות (@kann_news) September 2, 2023

Всего серьезные травмы в ходе беспорядков в Тель-Авиве получили 18 человек. По сообщению одной из клиник, туда поступили 12 человек с травмами головы. По данным полиции, пострадали также 27 ее сотрудников. Кроме того, участники демонстрации повредили несколько автомобилей и разбили витрины ряда близлежащих магазинов. По итогам столкновений было проведено 39 задержаний.

Сообщается, что собравшиеся протестовали против мероприятия, которое должно было состояться в посольстве Эритреи. Дело дошло до столкновений между сторонниками и противниками властей этой восточноафриканской страны.

Насилие на акциях граждан Эритреи в Европе

30 лет назад Эритрея провозгласила независимость от Эфиопии, президентом страны стал Исайас Афеверки. С тех пор там ни разу не проводились выборы. Формой правления в Эритрее является однопартийная диктатура, свобода мнений и прессы там жестко ограничены. В стране существует обязательная военная служба и система принудительного труда, многие эритрейцы из-за этого пытаются получить убежище за границей. По данным СМИ, в Израиле на сегодня находится около 18 000 мигрантов из Эритреи.

В немецком городе Гисен в июле текущего года также произошли беспорядки на эритрейском фестивале. Противники его проведения забросали сотрудников сил правопорядка камнями, бутылками и дымовыми снарядами. При этом пострадали 26 полицейских.