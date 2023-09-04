Президент ЮАР Сирил Рамафоса заявил, что независимое расследование не нашло доказательств того, что в конце прошлого года российское судно забрало из страны партию оружия, сообщает Reuters.

"Комиссия пришла к выводу, что нет никаких доказательств, подтверждающих утверждение о том, что судно перевозило оружие из ЮАР, предназначенное для России, — сказал Рамафоса. — Разрешение на экспорт оружия не выдавалось, и оружие не экспортировалось".

В мае посол США в ЮАР Рубен Бригети заявил, что российское грузовое судно Lady R в декабре прошлого года якобы загрузило оружие и боеприпасы на военно-морской базе вблизи Кейптауна.

Власти ЮАР отвергли эти заявления и начали независимое расследование, которым руководил судья в отставке.

Как заявил Рамафоса, судно причалило к базе, чтобы доставить оборудование, заказанное в 2018 году южноафриканской компанией Armscor для Сил национальной обороны ЮАР.

По словам президента, он не может раскрыть подробности, поскольку это может поставить под угрозу военные операции и жизни южноафриканских солдат.

Рамафоса также заявил, что обвинения пагубно отразились на экономике ЮАР и ее положении в мире.