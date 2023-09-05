Власти Кубы раскрыли преступную сеть по торговле людьми, участники которой вербовали кубинских граждан для участия в войне в Украине на стороне России. Об этом говорится в заявлении МИД Кубы.

По данным министерства, преступная сеть действовала из России. Ее участники якобы пытались привлечь проживающих в РФ кубинских граждан и "даже некоторых проживающих на Кубе" в ряды вооруженных сил, которые участвуют в "военных операциях" в Украине.

"Попытки такого рода были нейтрализованы, а в отношении лиц, причастных к этой деятельности, возбуждены уголовные дела", — заявили в МИД.

Кубинские власти отметили, что "враги Кубы распространяют искаженную информацию", чтобы "очернить имидж страны и представить ее как соучастницу действий, которые мы решительно отвергаем".

Агентство Reuters обратило внимание, что в конце мая газета "Рязанские ведомости" сообщала, что несколько граждан Кубы подписали контракты с российскими вооруженными силами и отправились в Украину.

"Сегодня из пункта отбора на военную службу по контракту отправились служить в российскую армию несколько граждан Республики Куба. По их словам, кубинцы хотят помочь нашей стране выполнять задачи в зоне проведения специальной военной операции (так российские власти называют полномасштабное вторжение в Украину — прим. "Медузы"), и некоторые из них в дальнейшем хотели бы стать гражданами России", — говорилось в публикации.

Связано ли сообщение кубинского МИД с этой информацией, неизвестно. Российские власти заявление Гаваны пока не комментировали.

3 сентября Минобороны Великобритании в своем ежедневном обзоре отмечало, что российские власти пытаются пополнить ряды вооруженных сил, вербуя для участия в войне граждан соседних стран. В качестве примера ведомство приводит онлайн-объявления в Армении и Казахстане, предлагающие первую выплату при поступлении на службу в размере 495 тысяч рублей (4725 евро) и дальнейшую заработную плату от 190 тысяч рублей (1815 евро) в месяц.