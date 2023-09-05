Экс-командующий Военно-космическими силами РФ и группировкой российских войск в Украине генерал Сергей Суровикин, судя по всему, находится на свободе. Об этом сообщили журналистка Ксения Собчак и источники газеты The New York Times.

Собчак опубликовала фото, как утверждается, Суровикина вместе с женой в своем Telegram-канале вечером в понедельник, 4 сентября. "Жив, здоров, дома, с семьей, в Москве", — написала журналистка.

Спустя несколько часов об освобождении Суровикина сообщила The New York Times со ссылкой на двух осведомленных американских чиновников и источник, близкий к министерству обороны РФ.

Собеседники издания в Вашингтоне отмечают, что им неизвестно, остаются ли для генерала какие-либо ограничения на передвижение. По словам российского источника газета, Суровикин сохранил офицерское звание, но "карьерных перспектив" у него нет.