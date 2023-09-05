В доме "главы" таможенного ведомства так называемой Луганской народной республики Юрия Афанасьевского произошел взрыв, сообщают украинские и российские СМИ.

Украинское издание "Громадське" со ссылкой на источники в СБУ пишет, что покушение организовали украинские спецслужбы. "Афанасьевского взорвали в собственном доме. Он получил многочисленные осколочные ранения головы, шеи, живота и находится в реанимации в тяжелом состоянии", — говорится в публикации.

Собеседник издания в СБУ отметил, что "Афанасьевский является генерал-майором и агентом центрального аппарата ФСБ", а также "финансистом" Леонида Пасечника — "главы" самопровозглашенной республики. По словам источника "Громадське" в спецслужбе, Афанасьевский участвовал в легализации средств для осуществления выплат участникам боевых действий на территории Украины.