Белорусские дипмиссии больше не будут выдавать удостоверения личности гражданам страны, постоянно проживающим в других государствах. Об этом говорится в указе Александра Лукашенко, внимание на который обратило издание "Зеркало".

Теперь граждане Беларуси смогут поменять паспорт только "в органах внутренних дел по месту последней регистрации по месту жительства". Новый биометрический паспорт можно будет получить и в МИД, но тоже исключительно на территории страны.

Согласно документу, заграничные дипмиссии также лишатся права продлевать срок действия истекших паспортов или обменивать их.

Указ обязывает правительство Беларуси в течение трех месяцев обеспечить внесение изменений в соответствующие законодательные акты и принятие иных мер, необходимых для выполнения решения Лукашенко.

Пока что указ не вступил в силу, это произойдет после его официального опубликования на Национальном правовом интернет-портале. Заявления граждан на получение нового паспорта, поданные до этого, будут рассматриваться в прежнем порядке.