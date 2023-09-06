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США уведомили Россию о предстоящем испытании невооруженной баллистической ракеты, которое должно состояться этой ночью, сообщает CNN со ссылкой на Пентагон.

"В соответствии со стандартными процедурами Соединенные Штаты передали предварительное уведомление о запуске в соответствии с Гаагским кодексом поведения и заблаговременно уведомили российские власти в соответствии с существующими двусторонними обязательствами", — сказал пресс-секретарь Минобороны США Пэт Райдер.

Межконтинентальная баллистическая ракета Minuteman III будет запущена с базы "Ванденберг" в Калифорнии.

Пентагон отмечает, что испытание является плановым и было запланировано несколько лет назад.

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