США уведомили Россию о предстоящем испытании невооруженной баллистической ракеты, которое должно состояться этой ночью, сообщает CNN со ссылкой на Пентагон.

"В соответствии со стандартными процедурами Соединенные Штаты передали предварительное уведомление о запуске в соответствии с Гаагским кодексом поведения и заблаговременно уведомили российские власти в соответствии с существующими двусторонними обязательствами", — сказал пресс-секретарь Минобороны США Пэт Райдер.

Межконтинентальная баллистическая ракета Minuteman III будет запущена с базы "Ванденберг" в Калифорнии.