Очередные высказывания президента РФ Владимира Путина в адрес Владимира Зеленского в МИД Украины расценили как "проявление глубоко укоренившегося антисемитизма российских элит". Об этом во вторник, 5 сентября, заявил представитель внешнеполитического ведомства Олег Николенко, указав на "хроническую фиксацию Путина на этническом происхождении украинского президента".

"Призываем мир решительно осудить антисемитские высказывания российского президента, — написал представитель украинского МИДа в Facebook. — В современном мире не должно быть места ненависти по этническому признаку".

Михаил Подоляк: Путин полностью недеесособен

"В очередной раз человек, сознательно отдающий приказ атаковать ракетами другую страну, массово убивать, насиловать, похищать детей, уничтожать города и села, предлагает новое оправдание своей внутренней неадекватности", — написал в микроблоге X советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.

Очередное заявление Путина в адрес Зеленского он объяснил тем, что российский президент живет в своем мире, оторванном от реальности. "Это значит, что он абсолютно недееспособен и с ним невозможно вести переговоры", — подчеркнул Подоляк.

A person who does not use phones or computers calls for looking at what "Jews write on the Internet about President Zelenskyy" as a justification for Russian war crimes in Ukraine. Once again, a person who deliberately gives orders to attack another country with missiles, kill en… — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) September 5, 2023

Путин уже не первый раз упоминает происхожение Зеленского

Ранее агентство ТАСС опубликовало видеоролик, в котором Путин заявил, что, "поставив во главе Украины этнического еврея", "западные кураторы" прикрывают "античеловеческую сущность современного украинского государства". "Это делает всю ситуацию в высшей степени отвратительной. Тем, что этнический еврей прикрывает героизацию нацизма и прикрывает тех, кто возглавлял в свое время Холокост на Украине, а это уничтожение полутора миллионов человек", — сказал Путин. Кроме того, он заявил, что "лучше всего это понимают простые граждане Израиля" и призвал посмотрить в интернете, что "они говорят в интернете".