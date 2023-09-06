Президент Эстонии Алар Карис считает, что премьер-министр страны Кая Каллас, как он и просил, дала разъяснения касательно связей компании ее мужа с Россией, однако для эстонцев ситуация понятнее не стала. Таким мнением глава государства поделился в эфире ETV.

"С моральной точки зрения, это прискорбный случай. Не хотелось бы ставить себя на место премьер-министра, но если бы я был премьер-министром, то, вероятно, отреагировал бы быстрее и принял бы более четкое решение. Проблема бы не исчезла, но она бы не обострилась до такой степени, что сейчас мы говорим об этом не только на шашлыках, но и с нашими зарубежными коллегами", — рассуждал Карис.

По его мнению, уже вскоре после введения санкций против РФ в 2022 году Каллас была должна проверить бизнес-связи своего мужа, публично и самостоятельно признать, что его компании ведут деятельность в России, пообещать е прекратить в ближайшее время и сдержать свое обещание. В противном случае политик могла уйти в отставку и отстаивать свою позицию уже как частное лицо, не обремененное вопросами государственной репутации.

Журналист также попросил Кариса прокомментировать, могла ли Каллас не знать, что 350 тысяч евро, которые она дала в долг компании ее мужа могут использоваться при ведении бизнеса в России. "Это гипотетический вопрос. Люди разные. Если бы я давал в долг, я бы спросил, даже если бы речь шла о 20 евро", — сказал президент.

На вопрос о том, должна ли Каллас уйти в отставку, Карис ответил: "Это ее решение. Но если бы я был на ее месте, я бы уже давно сделал этот шаг". Глава государства подчеркнул, что он не хочет оказывать влияние на ситуацию, а увольнение главы правительства не входит в его полномочия, пока тот сам не подаст соответствующее заявление.

"Моя рекомендация: если премьер-министр сама примет такое решение, может быть, для начала приехать в Кадриорг (официальную резиденцию президента Эстонии — прим. Delfi). С бумагой или без, но поговорить на эту тему", — заявил Карис.

В конце августа из расследования ERR стало известно, что компания Арво Халлика, мужа премьер-министра Эстонии Каи Каллас, уже после начала полномасштабного российского вторжения в Украину продолжила вести деятельность в РФ. Представители фирмы настаивают, что лишь помогали другому эстонскому предприятию реализовать заключенные до войны контракты, а затем уйти с российского рынка.

Позднее Каллас принесла извинения и заявила, что ее муж "по цене бутерброда" продал долю в компании, оказавшейся в центре скандала. По словам политика, она не знала, что предоставленный фирме ее супруга залог мог быть использован подобным образом. Несмотря на давление оппозиции и общественности, премьер-министр отказалась покидать свой пост.

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